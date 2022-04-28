ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой под Харьковом, — Генштаб

За минувшие сутки россияне проявляли наибольшую активность в Харьковской и Донецкой областях, однако понесли потери и отошли.

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В Генштабе ВСУ заявили, что за минувшие сутки россияне проявляли наибольшую активность в Харьковской и Донецкой областях, однако понесли потери и отошли.

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Силы обороны Украины восстановили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Между тем, именно на Слобожанском и Донецком направлениях наблюдается наибольшая активность противника.

[ + – ] Кутузовка расположена на северо-востоке от Харькова

"Враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М", — отметили в Генштабе. — Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил".

По информации Генштаба, россияне для восстановления боеспособности вывели на свою территорию батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области в Харьковскую область.

Также оккупанты пытались наступать на позиции Сил обороны Украины в направлениях Бражковки и Долгенького, расположенных неподалеку от границы Харьковской и Донецкой областей.

"Успеха не имели, понесли потери и отошли", — констатировали в Генштабе.

Напомним, 28 апреля стало известно, что глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в город Изюм Харьковской области, чтобы руководить наступлением российских оккупантов на Изюмском направлении. Источники Defense Express полагают, что его приезд является свидетельством того, что руководство РФ сосредоточено на достижении любых тактических побед на Донбассе. Кремль провалил идею создания единой вертикали командования силами, ведущими полномасштабную войну против Украины.

Назначение командующим войсками РФ в Украине главы Южного военного округа Александра Дворникова не улучшило координацию и управление войсками на поле боя, подчеркнули журналисты.