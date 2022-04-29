ВС РФ продолжают наступление на Донбассе и грабят мирных жителей, — Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях захватчики, по данным военного командования, воруют запасы пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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ВС РФ продолжают проводить наступательные действия на Востоке Украины и заниматься террором местного населения. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 29 апреля.

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Российско-оккупационные войска, по данным военного командования, продолжают наступление на Востоке Украины, пытаясь взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а также проложить сухопутный коридор с Донбасса в аннексированный Крым.

На Волынском и Полесском направлениях ВС РФ активных действий не проводили. На Сиверском направлении украинская разведка не выявила изменений в составе вражеской группировки, а на Слобожанском продолжается частичная блокада Харькова с целенаправленными артиллерийскими ударами по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении, по данным Генштаба, оккупанты не проводили наступательных действий и ограничились лишь проведением разведки для выявления позиций ВСУ, по которым наносились обстрелы из артиллерийских систем. На Донецком и Таврийском направлениях вдоль всей линии разграничения продолжаются удары из минометов и систем РСЗО. Также ВС РФ не прекращают блокаду украинских военнослужащих в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

Военное командование Украины отмечает, что оккупанты на временно неподкотрольных Киеву территориях продолжают терроризировать местное население и блокировать проезд гуманитарных грузовых автомобилей. Более того, зафиксированы факты грабежа жителей оккупированных сел. Например, из сельхозобщества в городе Камянка-Днепровская украдено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

В течение минувших суток подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили 15 вражеских целей:

самолет;

5 крылатых ракет;

9 беспилотников оперативно-тактического уровня.

На Донбассе, как рассказывают в Генштабе, украинская армия ведет маневренную оборону и успешно наносят контрудары по местам скопления вражеской техники и личного состава. За минувший день на Востоке Украины подразделения ВСУ отбили девять атак ВС РФ, в ходе которых уничтожили:

6 танков;

артиллерийскую систему;

12 единиц боевой бронированной техники;

автомобиль;

зенитную установку.

[ + – ] ВС РФ проводят наступление на Донбассе и грабят мирных жителей [ + – ] ВС РФ проводят наступление на Донбассе и грабят мирных жителей

Напомним, 28 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела Шевченковского района столицы ранения получили три человека, которых оперативно госпитализировали. Ракетный удар по Киеву был осуществлен в тот момент, когда с официальным визитом в Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ установили контроль над населенным пунктом под Харьковом. Речь идет о Кутузовке, которая была освобождена в ходе успешной операции украинской армии.