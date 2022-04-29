Штурмовой отряд ГУР освободил от ВС РФ село под Харьковом

Спецоперацией по освобождению села Русская Лозовая руководил Командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский.

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Штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины провело успешную операцию в Харьковой области, в ходе которой было освобождено село Русская Лозовая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, спецоперация военной разведки проводилась под руководством Командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского.

Казанский сообщил, что штурмовое подразделение ГУР Минобороны освободило село Русская Лозовая под Харьковом, которое в данный момент находится под контролем Вооруженны сил.

Журналист напоминал, что населенный пункт является стратегически важным, поскольку он расположен на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

"Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", — добавил Казанский, комментируя военный успех ГУР Минобороны.

[ + – ] Штурмовой отряд ГУР МОУ освободил село Русская Лозовая под Харьковом

Главное управление разведки Минобороны Украины, по состоянию на 13:45, не публиковало официальный пресс-релиз об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. Однако, пресс-служба силового ведомства сделало репост публикации журналиста Дениса Казанского о военном успехе ГУР возле областного центра.

[ + – ] Штурмовой отряд ГУР МОУ освободил село Русская Лозовая под Харьковом

Напомним, ранее разведка Великобритании сообщала о провале ВС РФ в боях за Донбасс. По данным ведомства, российская армия, пытаясь полностью захватить Донецкую и Луганскую области, несет большие потери.

Также сообщалось, что ВС РФ продолжают наступательные действия на Донбассе и занимаются террором мирного населения.