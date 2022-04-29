ВС РФ несут большие потери в боях за Донбасс, — британская разведка

Наступательные действия и интенсивные бои, по данным разведчиков, продолжаются на Северодонецком, Лисичанском и Изюмском направлениях.

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Полная оккупация Донецкой и Луганской областей остается главной задачей ВС РФ, которые несут большие потери в ходе боев за Донбасс. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 29 апреля.

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По данным ведомства, на сегодняшний день стратегической целью ВС РФ в Украине остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, что позволит России установить полный контроль над Донбассом.

Военная разведка отмечает, что российские войска осуществляют наступательные действия и ведут интенсивные бои на Северодонецком и Лисичанском направлениях. Помимо этого, ВС РФ пытаются продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска, который контролируют подразделения Вооруженных сил Украины.

Вместе с этим, по данным военной разведки Великобритании, российские войска несут большие потери в битве за Донбасс.

"Из-за сильного украинского сопротивления российские территориальные успехи были ограничены и достигнуты с серьезными потерями для войск РФ", — говорится в свежем отчете ведомства.

[ + – ] ВС РФ несут большие потери в боях за Донбасс

Напомним, Генштаб ВСУ также сообщал о продолжении наступления ВС РФ на Донбассе. На Донецком и Таврийском направлениях, по данным командования, не прекращаются обстрелы из артиллерии и РСЗО вдоль всей линии разграничения, а на оккупированных территориях захватчики терроризируют местное население.

Также сообщалось об успехе подразделений ВСУ в районе Харькова. Так, украинским военнослужащим удалось в ходе операции освободить населенный пункт Кутузовка, который расположен в нескольких километрах от областного центра.