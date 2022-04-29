ЗС РФ зазнають великих втрат у боях за Донбас, — британська розвідка

Наступальні дії та інтенсивні бої, за даними розвідників, продовжуються на Сєвєродонецькому, Лисичанському й Ізюмському напрямках.

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Повна окупація Донецької та Луганської областей залишається головним завданням ЗС РФ, які зазнають великих втрат під час боїв за Донбас. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 29 квітня.

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За даними відомства, на сьогоднішній день стратегічною метою ЗС РФ в Україні залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, що дозволить Росії встановити повний контроль над Донбасом.

Військова розвідка зазначає, що російські війська здійснюють наступальні дії та ведуть інтенсивні бої на Сєвєродонецькому та Лисичанському напрямках. Окрім цього, ЗС РФ намагаються просунутися на південь від Ізюма в бік Слов'янська, який контролюють підрозділи Збройних сил України.

Водночас, за даними військової розвідки Великобританії, російські війська зазнають великих втрат у битві за Донбас.

"Через сильний український спротив російські територіальні успіхи були обмежені та досягнуті із серйозними втратами для військ РФ", — йдеться у свіжому звіті відомства.

[ + – ] ЗС РФ зазнають великих втрат у боях за Донбас

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ також повідомляв про продовження наступу ЗС РФ на Донбасі. На Донецькому і Таврійському напрямах, за даними командування, не припиняються обстріли з артилерії та РСЗВуздовж усієї лінії розмежування, а на окупованих територіях загарбники тероризують місцеве населення.

Також повідомлялося про успіх підрозділів ЗСУ у районі Харкова. Так, українським військовослужбовцям вдалося під час операції звільнити населений пункт Кутузівка, розташований за кілька кілометрів від обласного центру.