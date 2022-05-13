ССО Украины с предельной точностью уничтожили снайперскую пару ВС РФ из миномета (видео)
Украинские бойцы из 73-го центра морских спецопераций уничтожили врага тремя минами.
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Силы спецопераций Украине филигранно уничтожили снайперскую пару российских войск огнем из 60-мм миномета. Об этом сообщает украинский блогер и волонтер Павел Кащук.
На юге Украины бойцы сил спецоперации показали, на что способен 60-мм миномет в умелых руках. По словам Кащука, казаки из 73-го морского центра специальных операций уничтожили снайперскую пару российских солдат.
"Точность попадания с первого выстрела просто поражает! В этом зачете 10 баллов из 10 получают "ластоногие" казаки из 73-го центра ССО", — написал блогер.
На вооружении у украинской армии до полномасштабного вторжения РФ находилось три вида 60-мм минометов:
- боснийские М57
- украинские МП60 ("Украинская бронетехника")
- украинские М60-16 (завод "Маяк").
Легкие минометы разработаны специально для ССО, десантников и горно-штурмовых подразделений. Они предназначены для уничтожения живой силы и огневых средств врага в окопах и укрытиях.
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