ССО Украины с предельной точностью уничтожили снайперскую пару ВС РФ из миномета (видео)

Украинские бойцы из 73-го центра морских спецопераций уничтожили врага тремя минами.

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Силы спецопераций Украине филигранно уничтожили снайперскую пару российских войск огнем из 60-мм миномета. Об этом сообщает украинский блогер и волонтер Павел Кащук.

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На юге Украины бойцы сил спецоперации показали, на что способен 60-мм миномет в умелых руках. По словам Кащука, казаки из 73-го морского центра специальных операций уничтожили снайперскую пару российских солдат.

"Точность попадания с первого выстрела просто поражает! В этом зачете 10 баллов из 10 получают "ластоногие" казаки из 73-го центра ССО", — написал блогер.

На вооружении у украинской армии до полномасштабного вторжения РФ находилось три вида 60-мм минометов:

боснийские М57

украинские МП60 ("Украинская бронетехника")

украинские М60-16 (завод "Маяк").

Легкие минометы разработаны специально для ССО, десантников и горно-штурмовых подразделений. Они предназначены для уничтожения живой силы и огневых средств врага в окопах и укрытиях.

[ + – ] 60-мм миномет с минами

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