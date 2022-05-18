ВСУ уничтожили одного из лучших российских снайперов, приехавшего из Забайкалья (фото)

Младший сержант Сергей Царьков был призером на международных армейских играх в конкурсе "Снайперский рубеж" и считался лучшим снайпером бригады.

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Бойцы Вооруженных сил Украины во время боевых действий ликвидировали одного из лучших российских снайперов. Им оказался уроженец города Борзя Забайкальского края младший сержант Сергей Царьков. Об этом сообщает российское издание "Чита Онлайн".

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"Командир отделения стрелковой роты снайперов 1-го стрелкового взвода младший сержант Сергей Царьков 1983 года рождения из Борзи погиб в ходе спецоперации на Украине", — говорится в сообщении.

[ + – ] Младший сержант Сергей Игоревич Царьков

В местном военкомате журналистам сообщили, что Царьков был лучшим снайпером бригады. С 2016 года он постоянно принимал участие в международных армейских играх в конкурсе "Снайперский рубеж" и неоднократно был его призером.

"Его все очень уважали, он был профессионалом, имел авторитет. Никто не мог поверить, что такое могло произойти с ним", — приводит издание комментарий военкомата.

[ + – ] Борзя находится недалеко от границы с Монголией (90 км) и Китаем (110км)

Отметим, что Сергея Царькова похоронили еще 10 апреля, но журналистам об этом сообщили лишь вчера, 17 мая.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Бурятия Улан-Удэ местные жители прощаются со своими погибшими в Украине родственниками в спортивном комплексе "Лукодром", в котором работают детские секции по стрельбе из лука. В связи с этим, родители стали возмущаться, что спорткомплекс превратился в центр по предоставлению ритуальных услуг.

Силы спецопераций Украине уничтожили снайперскую пару российских войск огнем из 60-мм миномета. Как сообщил украинский блогер и волонтер Павел Кащук, враг был уничтожен тремя минами, которые попали точно в цель.