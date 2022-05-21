В Украине ликвидировали племянника замминистра обороны России, — СМИ (фото)

Погибший был командиром десантно-штурмовой роты РФ. Его дядя Юнус-Бек Евкуров на протяжении десяти лет управлял Республикой Ингушетия, пока не получил должность в Минобороны.

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В ночь на 21 мая в Украине погиб командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев, племянник заместителя главы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Об этом пишет агентство "Униан" со ссылкой на российские издания The Magas Times и "Фортанга".

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По данным журналистов, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак. Как сообщается, российский военный был сыном сестры Евкурова, который "помогал ему строить карьеру".

Также известно, что Адам Хамхоев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.

[ + – ] Адам Хамхоев

Юнус-Бек Евкуров в 2008-2010 годах был президентом Республики Ингушетия, а с 2011 по 2019 гг. являлся главой Республики Ингушетия. После продолжительных протестных митингов в Ингушетии в июне 2019 года Евкуров объявил о досрочной отставке. В том же году Владимир Путин своим указом назначил его заместителем министра обороны РФ.

В этом году Евкуров "прославился" благодаря награждению раненых российских военных в одном из госпиталей, где он пожелал "скорее встать на ноги" потерявшему ногу ефрейтору.

Официального подтверждения смерти Хамхоева от властей Ингушетии пока нет.

Напомним, ВСУ уничтожили одного из лучших российских снайперов, приехавшего из Забайкалья. Младший сержант Сергей Царьков был призером на международных армейских играх в конкурсе "Снайперский рубеж" и считался лучшим снайпером бригады.

Ранее Фокус писал, что украинские военные ликвидировали чемпиона "танкового биатлона" ВС РФ Бато Басанова.