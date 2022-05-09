Украинские военные ликвидировали чемпиона "танкового биатлона" ВС РФ (фото)

Уничтожили Бато Басанова еще в 14 марта, однако об этом публично заявили только 6 мая.

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Украинские военные ликвидировали российского младшего сержанта Басанова Бато — чемпиона танкового биатлона. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm.

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Указывается, что российского военного ликвидировали еще 14 марта. Боец сгорел в собственном танке. Однако панихиду провели только 6 мая. Как пишут волонтеры, информацию о смерти чемпиона скрывали почти два месяца.

[ + – ] Басанова ликвидировали 14 марта

"Смерть чемпиона скрывали, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ", — пишут в InformNapalm.

Бато Басанов — уроженец Улан-Уде. Принимал участие в танковом биатлоне в 2021 году. Был победителем соревнования. Его команда стала чемпионами мира. В танке выполнял роль наводчика. Родился в октябре 1996 года.

В завершение публикации авторы написали, что Басанов несмотря на свои награды для украинских военных со "Стугнами", "Джавелинами" или NLAW он будет обычной целью.

Напомним, по данным журналистов, ВСУ ликвидировали всех военных ВС РФ на острове Змеином. Также там был затоплен российский катер "Раптор", который играл важную роль в Балтийском флоте РФ.