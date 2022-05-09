Українські військові ліквідували чемпіона "танкового біатлону" ЗС РФ (фото)

Знищили Бато Басанова ще 14 березня, проте про це публічно заявили лише 6 травня.

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Українські військові ліквідували російського молодшого сержанта Басанова Бато — чемпіона танкового біатлону. Про це повідомляють волонтери "InformNapalm".

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Зазначається, що російського військового ліквідували ще 14 березня. Боєць згорів у своєму танку. Проте панахиду провели лише 6 травня. Як пишуть волонтери, інформацію про смерть чемпіона приховували майже два місяці.

[ + – ] Басанова ліквідували 14 березня

"Смерть чемпіона приховували, напевно, щоб не деморалізувати інших танкістів ЗС РФ", — пишуть в InformNapalm.

Бато Басанов — уродженець Улан-Уде. Брав участь у танковому біатлоні у 2021 році. Був переможцем змагання. Його команда стала чемпіонами світу. У танку виконував роль навідника. Народився у жовтні 1996 року.

На завершення публікації автори написали, що Басанов незважаючи на свої нагороди буде звичайною ціллю для українських військових зі "Стугнами", "Джавелінами" чи NLAW.

Нагадаємо, за даними журналістів, ЗСУ ліквідували всіх військових ЗС РФ на острові Зміїному. Також там було затоплено російський катер "Раптор", який грав важливу роль у Балтійському флоті РФ.