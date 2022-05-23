Українські військові збили Су-25 ВКС РФ: на борту міг перебувати генерал-майор (фото)

Канамат Боташев, як пишуть журналісти, був звільнений зі служби у 2013 році, проте брати участь у вторгненні він міг як найманець ПВК "Вагнер".

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22 травня українські десантники збили російський штурмовик Су-25. На його борту міг бути генерал-майор Канамат Боташев. Про це повідомляє пресслужба десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Вказується, що літак був збитий розрахунком ПЗРК "Голка", що підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників. Також було надруковано фото збитого борту.

[ + – ] Су-25 ВКС РФ

Імовірно, літаком керував льотчик Канамат Хусійович Боташев — генерал-майор Збройних сил РФ. Інформацію про це опосередковано підтверджує публікація в російському телеграм-каналі Fighterbomber. Цього ж дня там з'явилося повідомлення, що загинув якийсь командир. Цитата, яка була додана до публікації, належить Боташеву.

[ + – ] Публікація в телеграм-каналі

Як передає "Мілітарний", у коментарях до публікації один із учасників написав, що ліквідація Канамата Боташова сталася під Попасною в районі 8 ранку. Його збили під час виходу з другої атаки. Адміністратор каналу видалив цей коментар.

Проте офіційно Боташева було звільнено з російської армії ще у 2013 році. Йому інкримінували знищення винищувача Су-27. Він попросив у командира взяти літак, щоб покатати свого друга. Після кількох маневрів Боташев не впорався з керуванням і довелося катапультуватися з борту. Після звільнення він працював у ДТСААФ у Пітері.

Автори припускають, що військовий міг брати участь у вторгненні проти України як найманець ПВК "Вагнер", у яких з'явилася авіація.

Нагадаємо, в Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ Адама Хамхоєва. Він командував десантно-штурмовою ротою країни-агресора.