Украинские военные сбили Су-25 ВКС РФ: на борту мог находиться генерал-майор (фото)

Канамат Боташев, как пишут журналисты, был уволен со службы в 2013 году, однако принимать участие во вторжении он мог в качестве наемника ЧВК "Вагнер".

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22 мая украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25. На его борту мог находиться генерал-майор Канамат Боташев. Об этом сообщает пресс-служба десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Указывается, что самолет был сбит расчетом ПЗРК "Игла", что подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков. Также было опубликовано фото сбитого борта.

[ + – ] Су-25 ВКС РФ

Вероятно, самолетом управлял летчик Канамат Хусеевич Боташев — генерал-майор Вооруженных сил РФ. Информацию об этом косвенно подтверждает публикация в российском телеграм-канале "Fighterbomber". В этот же день там появилось сообщение о том, что погиб некий командир. Цитата, которая была добавлена к публикации принадлежит Боташеву.

[ + – ] Публикация в телеграм-канале

Как передает "Милитарный", в комментариях к публикации один из участников написал, что ликвидация Канамата Боташева произошла под Попасной в районе 8 утра. Его сбили во время выхода из второй атаки. Администратор канала удалил этот комментарий.

Однако официально Боташев был уволен из российской армии еще в 2013 году. Ему инкриминировали уничтожение истребителя Су-27. Он попросил у командира взять самолет, чтобы покатать своего друга. После нескольких маневров, Боташев не справился с управлением и пришлось катапультироваться из борта. После увольнения он работал в ДОСААФ в Питере.

Авторы предполагают, что военный мог принимать участие во вторжении против Украины в качестве наемника ЧВК "Вагнер", у которых появилась авиация.

Напомним, в Украине ликвидировали племянника замминистра обороны РФ Адама Хамхоева. Он командовал десантно-штурмовой ротой страны-агрессора.