В Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25 (видео)

По данным очевидцев, истребитель зацепился за линию электропередач, после чего упал в поле в приграничном с Украиной регионе.

В Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, потерпел крушение истребитель Су-25. По данным очевидцев, штурмовик зацепился за линию электропередач, после чего упал в поле в Корочанском районе. Видео с места происшествия в пятницу, 17 июня, опубликовал телеграм-канал ЧП 31.

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"В Корочанском районе упал самолет. Со слов подписчика, самолет наш. Летчики шли парой и ведомый зацепил ЛЭП. Жив", — говорится в публикациях.

В свою очередь агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ сообщило, что истребитель Су-25 разбился во время планового учебного-тренировочного полета. В российском военном руководстве утверждают, что летчику удалось выжить — он катапультировался, после чего эвакуировался на аэродром.

"Угрозы здоровью летчика нет. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", — утверждают в ведомстве.

При этом, по данным ЗВО, причиной аварии могла стать техническая неисправность. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условии визуальной видимости цели, способен уничтожать объекті с заданными координатами.

Напомним, 12 июня, в День России, украинские Военно-воздушные силы сбили над Изюмом Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи зенитно-ракетного комплекса.

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