У російському Курську вночі пролунали вибухи (відео)

Губернатор Курської області стверджує, що в районі міста був збитий український безпілотник, проте деякі місцеві пишуть про те, що бачили літак, що низько пролітав.

Пізно вночі 28 червня в російському Курську пролунав вибух, після чого в одному з районів міста було видно яскраві спалахи світла, а також здійнявся стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що в районі Курська був нібито збитий український безпілотник. Він попросив містян зберігати спокій і заявив, що підрозділи ЗС РФ працюють у посиленому режимі.

"Сьогодні приблизно о 22:17 на схід від Курська був збитий український безпілотник. На місці працюють наші військові, виїхали представники спецслужб. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає. Прошу зберігати спокій. Підрозділи наших збройних сил перебувають на посиленому чергуванні", — написав він у Telegram.

Однак перед повідомленням губернатора в місцевому Telegram-каналі з'явилася інформація про те, що над Курськом низько пролетів літак, після чого пролунав вибух. Деякі жителі міста також не повірили у версію про збитий безпілотник і повідомляли, що, можливо, був "приліт". Проте їхні коментарі про це в курских пабліках видаляли.

На момент написання публікації реакції від представників української влади чи військових не було. Зазначимо, що Курська область межує із Сумською областю. 28 червня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що минулий день у регіоні був "гарячим", а прикордонні населені пункти були обстріляні з "Градів" і артилерії російськими військами.

Нагадаємо, 22 червня в Ростовській області безпілотник врізався в нафтопереробний завод. Після цього на підприємстві спалахнув теплообмінник, а площа займання склала 50 квадратних метрів. За інформацією росЗМІ, завод атакував український БПЛА UKR SPEC Systems PD-1.

24 червня в Рязанській області РФ розбився військовий літак Іл-76, унаслідок чого загинули троє людей. Літак летів із Оренбурга до Білгорода, а в Рязані сів на дозаправку. Але відразу після вильоту машина спалахнула в повітрі.