В оккупированном Херсоне произошел взрыв возле СИЗО: кадры последствий

По данным российских медиа, сработало заложенное возле парка СВУ. Очевидцы происшествия говорят, что незадолго до взрыва видели черный пакет у забора.

Накануне в Херсоне прогремел взрыв, но обошлось без пострадавших. Российские информагентства публикуют информацию о минимальных повреждениях и о том, что возле парка, поблизости с местным СИЗО, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявления местной оккупационной администрации.

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В результате инцидента из забора вылетело несколько кирпичей. Свидетели происшествия говорят, что незадолго до взрыва заметили возле забора пакет черного цвета.

Официальных подтверждений пока нет. Также сообщается, что перед взрывом в городе не звучала воздушная тревога.

Ранее Фокус сообщал, что нашим военным удалось освободить от оккупации село Потемкино в Херсонской области. Генштаб ВСУ подтвердил, что российские силы были выбиты из села еще 27 июня. Отмечается, что 60-я отдельная пехотная бригада провели успешное наступление, во время которого были отражены несколько вражеских контратак, уничтожены БМП, танки и бронемобиль "Тигр".

В то же время, ВСУ отразили вертолетную атаку российских войск вблизи Херсона. Войска противника провели групповой налет Ми-8, попытавшись выбить украинских военнослужащих с ранее занятых позиций. Для этого бойцы ВСУ использовали переносные зенитно-ракетные комплексы.