ВСУ отбили вертолетную атаку россиян возле Херсона, — командование "Юг"

Оккупанты, осуществляя групповой налет Ми-8, пытались выбить украинских военнослужащих с недавно занятых позиций.

Российские вертолеты осуществили авианалет на позиции Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом информирует пресс-центр Оперативного командования "Юг".

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По данным ведомства, ситуация вдоль всей линии соприкосновения тяжелая, но полностью контролируется украинской армией.

ВС РФ не только возводят фортификационные сооружения, пытаясь укрепить свою оборонную линию, но и активно атакуют позиции ВСУ на Херсонском направлении.

В течение минувших суток российские вертолеты Ми-8 осуществили авианалет, пытаясь выбить украинских военнослужащих из ранее занятых населенных пунктов.

"Успеха не имели. Групповой налет вертолетов Ми-8 на север Херсонщины был отражен переносными зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался", — продолжили в Оперативном командовании, комментируя ситуацию на юге Украины.

Вемдоство также сообщает, что украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи, уничтожая личный состав и военную технику ВС РФ. В течение суток на юге Украины штурмовики и вертолеты ВС ВСУ осуществили семь воздушных ударов по командному пункту, позициям оккупантов и складам с боеприпасами.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач", — добавили в ОК "Юг".

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Напомним, подразделения ВСУ в ходе успешного контрнаступления освободили два населенных пункта в Херсонской области. По данным аналитиков из американского Института изучения войны ISW, речь идет о селах Зеленый Гай и Барвинок, которые расположены в 25 километрах от неподконтрольного Украине областного центра.

Об успешном контрнаступлении ВСУ в Херсонской области также сообщало Оперативное командование "Юг". В ведомстве утверждали, что украинская армия продвигается не только на юге страны, но и в направлении Запорожья.