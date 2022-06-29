ВСУ освободили два населенных пункта при контрнаступлении под Херсоном, — ISW (фото)

По неподтвержденным данным, речь идет о селах Зеленый Гай и Барвинок, которые находятся в 25 километрах от оккупированного областного центра.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют успешное контрнаступление на Херсоном направлении, в ходе которого были освобождены два населенных пункта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 28 июня.

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В своем пресс-релизе аналитики ссылаются на заявление украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко о том, что ВСУ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок, которые расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.

Более того, в отчете ISW упомянули комментарий одного из представителей Пентагона, который также подтвердил деоккупацию двух сел к северу и северо-западу от областного центра. Вместе с этим, как отмечают аналитики, ни украинское, ни российское командование официально не сообщали об освобождении населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ.

[ + – ] ВСУ осуществляют успешное контрнаступление в Херсонской области

"Российские силы продолжали обстреливать и наносить удары с воздуха на направлениях Николаев-Херсон, а также возле границы Херсонской и Днепропетровской областей, чтобы сорвать контрнаступление украинских войск. 28 июня российские силы продолжили переброску техники и личного состава к востоку от Мелитополя. ВС РФ могут перебрасывать дополнительный военный персонал для подавления растущей активности партизан в таких городах, как Бердянск, или могут усиливать российские оборонительные позиции на границе Донецкой и Запорожской областей", — говорится в отчете ISW.

[ + – ] ВСУ осуществляют успешное контрнаступление в Херсонской области

Напомним, 28 июня оперативное командование "Юг" сообщило об успешном контрнаступлении украинской армии на Херсонском и Запорожском направлениях. ВС РФ с помощью артиллерийских и авиаударов пытаются вернуть утраченные позиции, но подразделения ВСУ продолжают продвигаться вглубь оккупированных территорий.

Также сообщалось, что ВС РФ бросили свои позиции и сбежали с фронта из-за успешного контрнаступления украинской армии в Херсонской области.