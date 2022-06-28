По данным военного командования, оккупанты пытаются отбить свои позиции, применяя артиллерию и авиацию.

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно осуществляют контрнаступление на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, основная линия фронта в южных регионах находится в Херсонской области.

Гуменюк подчеркивает, что российская армия применяет армейскую авиацию и ствольную артиллерию, пытаясь отбить свои позиции и остановить продвижение подразделений ВСУ.

"Херсонское направление держится. Мы понемногу продвигаемся, но враг пытатся отбивать свои позиции артиллерийским огнем и используя авиационные удары. В прошлом отчетном периоде были указаны четыре облета авиации и попытки возобновить позиции возле Потемкина. Но наши позиции там крепкие. Враг ретировался и не получил никаких преимуществ", — продолжила Гуменюк в эфире телемарафона.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что в Запорожской области похожая ситуация на передовой. ВС РФ продолжают обстреливать не только позиции военнослужащих, но и объекты гражданской инфраструктуры. Подытоживая, Гуменюк добавила, что украинская армия успешно осуществляет контрнаступление и на Запорожском направлении.

[ + – ] ВСУ успешно ведут контрнаступление на Херсонском и Запорожском направлениях, — ОК "Юг"

Напомним, 28 июня ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел Очакова. По данным местных властей, в результате огня из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам погибли трое человек, в том числе 6-летний ребенок.

Также сообщалось, что 27 июня российская армия запустила крылатую ракету в направлении Одесской области. Вражеский снаряд прилетел в одно из сел региона и разрушил 65 жилых домов. В результате ракетного удара, по последним данным, пострадали 8 человек.