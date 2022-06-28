За даними військового командування, окупанти намагаються відбити свої позиції, застосовуючи артилерію та авіацію.

Підрозділи Збройних сил України успішно здійснюють контрнаступ на Херсонському та Запорізькому напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, основна лінія фронту в південних регіонах розташована в Херсонській області.

Гуменюк наголошує, що російська армія застосовує армійську авіацію та ствольну артилерію, намагаючись відбити свої позиції та зупинити просування підрозділів ЗСУ.

"Херсонський напрямок тримається. Ми потроху просуваємося, але ворог намагається відбивати свої позиції артилерійським вогнем і використовуючи авіаційні удари. У минулому звітному періоді було вказано чотири обльоти авіації та спроби відновити позиції біля Потьомкиного. Але наші позиції там міцні. Ворог ретирувався і не отримав ніяких переваг", — продовжила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Представниця ОК "Південь" наголосила, що у Запорізькій області схожа ситуація на передовій. ЗС РФ продовжують обстрілювати не лише позиції військовослужбовців, а й об'єкти цивільної інфраструктури. Підсумовуючи, Гуменюк додала, що українська армія успішно здійснює контрнаступ і на Запорізькому напрямі.

[ + – ] ЗСУ успішно ведуть контрнаступ на Херсонському та Запорізькому напрямках, — ОК "Південь"

Нагадаємо, 28 червня ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Очакова. За даними місцевої влади, внаслідок вогню з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах загинули троє людей, зокрема 6-річна дитина.

Також повідомлялося, що 27 червня російська армія запустила крилату ракету в напрямку Одеської області. Ворожий снаряд прилетів в одне із сіл регіону та зруйнував 65 житлових будинків. Унаслідок ракетного удару, за останніми даними, постраждали 8 осіб.