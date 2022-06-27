На Одещині від ракетного удару постраждало близько 65 будинків (фото)
За даними Офісу Генпрокурора, під час "прильоту" російської крилатої ракети Х-22 поранено восьмеро людей.
За фактом обстрілу мирних жителів на Одещині розпочато досудове розслідування, ракетну атаку російської армії вважають порушенням законів та звичаїв війни, повідомив Офіс Генерального прокурора України.
"За даними слідства, вночі, 27 червня, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по житловому кварталу одного з прикордонних сіл Одеського району", — зазначили у відомстві.
Внаслідок атаки близько 65 приватних будинків отримали пошкодження, чотири з них повністю згоріли. В Офісі Генпрокурора мають попередні дані про вісім мирних жителів, які отримали множинні поранення. Серед них двоє трирічних близнюків.
У відомстві наголосили, що поряд із місцем обстрілу немає жодних військових об'єктів. Слідство припускає, що російські війська вдарили по населеному пункту крилатою ракетою Х-22.
В Оперативному командуванні "Південь" уточнили виданню "Думська", що ракету по селу Маяки випустив бомбардувальник Ту-22М3.
Нагадаємо, 26 червня російська армія випустила 14 ракет по Києву та області. Одна ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.
Після атаки радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що росіяни змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Тепер окупанти одночасно пускають десятки ракет з різних напрямків, щоб заплутати українські системи ППО.