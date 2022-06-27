На Одещині від ракетного удару постраждало близько 65 будинків (фото)

За даними Офісу Генпрокурора, під час "прильоту" російської крилатої ракети Х-22 поранено восьмеро людей.

За фактом обстрілу мирних жителів на Одещині розпочато досудове розслідування, ракетну атаку російської армії вважають порушенням законів та звичаїв війни, повідомив Офіс Генерального прокурора України.

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"За даними слідства, вночі, 27 червня, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по житловому кварталу одного з прикордонних сіл Одеського району", — зазначили у відомстві.

Внаслідок атаки близько 65 приватних будинків отримали пошкодження, чотири з них повністю згоріли. В Офісі Генпрокурора мають попередні дані про вісім мирних жителів, які отримали множинні поранення. Серед них двоє трирічних близнюків.

У відомстві наголосили, що поряд із місцем обстрілу немає жодних військових об'єктів. Слідство припускає, що російські війська вдарили по населеному пункту крилатою ракетою Х-22.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили виданню "Думська", що ракету по селу Маяки випустив бомбардувальник Ту-22М3.

Нагадаємо, 26 червня російська армія випустила 14 ракет по Києву та області. Одна ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Після атаки радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що росіяни змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Тепер окупанти одночасно пускають десятки ракет з різних напрямків, щоб заплутати українські системи ППО.