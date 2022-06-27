ЗС РФ змінили тактику завдання ракетних ударів по Україні, — МВС

За словами радника міністра Вадима Денисенка, окупанти здійснюють одночасний пуск десятків ракет із кількох точок, щоб заплутати системи ППО України.

ЗС РФ змінили тактику здійснення масованих ракетних ударів по українських містах. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, раніше окупаційні підрозділи випускали в напрямку українських міст кілька крилатих ракет, а зараз військове командування ЗС РФ змінило тактику та здійснює одночасний пуск десятків снарядів.

Щобільше, як зазначає Вадим Денисенко, Росія обстрілює українські міста з різних напрямків, щоб заплутати системи протиповітряної оборони України.

"Ракети, що запускалися, розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки і швидкість до 3-4 тисяч кілометрів, тому їх важко збивати", — продовжив радник глави МВС в ефірі телеканалу.

Денисенко також попередив, що Росія має великі запаси радянського озброєння та боєприпасів, які призначені не для точкового знищення цілі, а для заподіяння великих руйнувань. Підсумовуючи, радник глави МВС припустив, що країна-агресор на тлі міжнародних санкцій не зможе відновити виробництво крилатих ракет типу "Калібр" та іншої високоточної зброї, але продовжить обстрілювати Україну, використовуючи запаси часів Радянського Союзу.

[ + – ] ЗС РФ змінили тактику завдання ракетних ударів по Україні

Варто зазначити, що 25 червня російська армія здійснила один із наймасовіших ракетних обстрілів України. ЗС РФ за кілька годин запустили понад 50 ракет у напрямку українських населених пунктів.

Також повідомлялося, що 26 червня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву, внаслідок чого один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі столиці. В Офісі Президента попереджали, що окупанти можуть цілий день обстрілювати ракетами Київ, через що громадянам рекомендували не нехтувати сигналами повітряної тривоги.