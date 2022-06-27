ВС РФ изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине, — МВД

По словам советника министра Вадима Денисенко, оккупанты осуществляют одновременный пуск десятков ракет из нескольких точек, чтобы запутать системы ПВО Украины.

ВС РФ изменили тактику осуществления массированных ракетных ударов по украинским городам. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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По его словам, ранее оккупационные подразделения выпускали в направлении украинских городов несколько крылатых ракет, а сейчас военное командование ВС РФ изменило тактику и осуществляет одновременный пуск десятков снарядов.

Более того, как отмечает Вадим Денисенко, Россия обстреливает украинские города с разных направлений для того, чтобы запутать системы противовоздушной обороны Украины.

"Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожение авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тысяч километров, поэтому их тяжело сбивать", — продолжил советник главы МВД в эфире телеканала.

Денисенко также предупредил, что Россия владеет большими запасами советского вооружения и боеприпасов, которые предназначены не для точечного уничтожения цели, а для причинения больших разрушений. Подытоживая, советник главы МВД предположил, что страна-агрессор на фоне международных санкций не сможет возобновить производство крылатых ракет типа "Калибр" и другого высокоточного оружия, но продолжит обстреливать Украину, используя запасы времен Советского Союза.

[ + – ] ВС РФ изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине

Стоит отметить, что 25 июня российская армия осуществила один из самых массированных ракетных обстрелов Украины. ВС РФ за несколько часов запустили более 50 ракет в направлении украинских населенных пунктов.

Также сообщалось, что 26 июня ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву, в результате чего один из снарядов попал в многоквартирный дом в Шевченковском районе столицы. В Офисе президента предупреждали, что оккупанты могут в течение целого дня обстреливать ракетами Киев, из-за чего гражданам рекомендовали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.