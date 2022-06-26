Сегодня россияне могут весь день обстреливать Киев ракетами — Арестович

Советник главы ОП призвал киевлян и жителей других городов не пренебрегать мерами предосторожности.

Российские оккупанты могут в течение всего дня 26 июня наносить удары по Киеву, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности, — призвал он. — Не говоря уже о других городах".

Утром 26 июня в Шевченковском районе столицы прогремела серия взрывов. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что по Киеву и области российская армия выпустила 14 ракет. Киевляне написали в соцсетях, что слышали взрывы в районах Политехнического института и Лукьяновки. Одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, еще одна ударила по территории детского сада.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что утренний ракетный удар по Киеву россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101 из района Каспийского моря.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что ракеты также запускали с территории Беларуси с самолетов. В 11:23 и в 11:24 над Мозырским районом зафиксировали пуск двух ракет в сторону Украины. Следующие пуски произошли в 11:29, в 11:37 и в 12:21.

Около 11:30 в Киеве вновь были слышны взрывы. Также глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подтвердил два взрыва в районе Черкасс.