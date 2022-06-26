Армия РФ выпустила 14 ракет по Киеву и области: одна прилетела в жилой дом (фото, видео)

Серия взрывов прогремела в Шевченковском районе. Ракета разрушила девятиэтажку – семилетнюю девочку достали из-под завалов, а ее мать зажало бетонной плитой.

В Киеве утром 26 июня прогремела серия взрывов в Шевченковском районе. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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"Бригады скорой помощи и спасателей на месте. В двух домах продолжается спасение и эвакуация жителей", – отметил градоначальник.

Киевляне пишут в соцсетях, что слышали взрывы в районах Политехнического института и Лукьяновки.

Обстрел Киева – ракета разрушила многоэтажку

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за вражеского обстрела загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе на общей площади 300 кв.м. Повреждены строительные конструкции с 1-го по 7-й этажи. Частично разрушены 7, 8 и 9 этажи.

"В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава", – проинформировали спасатели.

[ + – ] Часть жителей спасатели эвакуировали

От взрыва у жителей района в результате взрыва потрескались подоконники и вылетели окна.

Виталий Кличко позже добавил, что в дом попала ракета. По его информации, часть жителей эвакуировали. Двух пострадавших госпитализировали, под завалами еще есть люди.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе извлекли семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", – сообщил он.

Пострадавшим предоставляется медпомощь, находящиеся в больнице в стабильном состоянии, критической угрозы их жизни нет, рассказал мэр.

Мать спасенной из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева жива, но ее зажало бетонной плитой, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Спасатели подогнали тяжелые краны, чтобы поднять плиту и спасти ее.

ВС РФ выпустили 14 ракет

Нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что по Киеву и области российские военные выпустили 14 ракет.

В Киевской области утром система ПВО сбила 1 ракету. Ее остатки упали в окрестностях одного из сел, разрушений и пострадавших нет, отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, что командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк предупреждал об опасности нападения ВС РФ на столицу. По его мнению, для российских войск Киев был и остается главной целью.

ВС РФ ранее нанесли ракетный удар по Киеву 28 апреля, тогда было 2 попадания в Шевченковском районе, в том числе в нижние этажи жилого дома.