Армия РФ выпустила 14 ракет по Киеву и области: одна прилетела в жилой дом (фото, видео)
Серия взрывов прогремела в Шевченковском районе. Ракета разрушила девятиэтажку – семилетнюю девочку достали из-под завалов, а ее мать зажало бетонной плитой.
В Киеве утром 26 июня прогремела серия взрывов в Шевченковском районе. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
"Бригады скорой помощи и спасателей на месте. В двух домах продолжается спасение и эвакуация жителей", – отметил градоначальник.
Киевляне пишут в соцсетях, что слышали взрывы в районах Политехнического института и Лукьяновки.
Обстрел Киева – ракета разрушила многоэтажку
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за вражеского обстрела загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе на общей площади 300 кв.м. Повреждены строительные конструкции с 1-го по 7-й этажи. Частично разрушены 7, 8 и 9 этажи.
"В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава", – проинформировали спасатели.
От взрыва у жителей района в результате взрыва потрескались подоконники и вылетели окна.
Виталий Кличко позже добавил, что в дом попала ракета. По его информации, часть жителей эвакуировали. Двух пострадавших госпитализировали, под завалами еще есть люди.
"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе извлекли семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", – сообщил он.
Пострадавшим предоставляется медпомощь, находящиеся в больнице в стабильном состоянии, критической угрозы их жизни нет, рассказал мэр.
Мать спасенной из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева жива, но ее зажало бетонной плитой, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Спасатели подогнали тяжелые краны, чтобы поднять плиту и спасти ее.
ВС РФ выпустили 14 ракет
Нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что по Киеву и области российские военные выпустили 14 ракет.
В Киевской области утром система ПВО сбила 1 ракету. Ее остатки упали в окрестностях одного из сел, разрушений и пострадавших нет, отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Напомним, что командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк предупреждал об опасности нападения ВС РФ на столицу. По его мнению, для российских войск Киев был и остается главной целью.
ВС РФ ранее нанесли ракетный удар по Киеву 28 апреля, тогда было 2 попадания в Шевченковском районе, в том числе в нижние этажи жилого дома.