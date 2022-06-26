Армія РФ випустила 14 ракет по Києву й області: одна прилетіла в житловий будинок (фото, відео)

Серія вибухів пролунала у Шевченківському районі. Ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку – семирічну дівчинку дістали з-під завалів, а її мати затиснуло бетонною плитою.

У Києві вранці, 26 червня, пролунала серія вибухів у Шевченківському районі. Про це написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

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"Бригади швидкої допомоги та рятувальників на місці. У двох будинках триває порятунок та евакуація мешканців", – зазначив градоначальник.

Кияни пишуть у соцмережах, що чули вибухи в районах Політехнічного інституту та Лук'янівки.

Обстріл Києва – ракета зруйнувала багатоповерхівку

Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що через ворожий обстріл спалахнув 9-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі на загальній площі 300 кв.м. Пошкоджено будівельні конструкції з 1-го по 7-й поверхи. Частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи.

"Наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей. За попередніми даними, є постраждалі. На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу", – поінформували рятувальники.

[ + – ] Частину мешканців рятувальники евакуювали

Від вибуху в мешканців району внаслідок вибуху потріскалися підвіконня та вилетіли вікна.

Віталій Кличко пізніше додав, що в будинок влучила ракета. За його інформацією, частину жителів евакуювали. Двох постраждалих госпіталізували, під завалами є ще люди.

"З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі витягли семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", – повідомив він.

Потерпілим надається медична допомога, ті, хто перебуває в лікарні, у стабільному стані, критичної загрози їхньому життю немає, розповів мер.

Мати врятована з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва жива, але її затиснуло бетонною плитою, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Рятувальники підігнали важкі крани, щоб підняти плиту та врятувати її.

ЗС РФ випустили 14 ракет

Нардеп Олексій Гончаренко уточнює, що по Києву й області російські військові випустили 14 ракет.

У Київській області вранці система ППО збила 1 ракету. Її залишки впали на околицях одного із сіл, руйнувань та постраждалих немає, зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що командувач угрупуванням сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк попереджав про небезпеку нападу ЗС РФ на столицю. На його думку, для російських військ Київ був і залишається головною метою.

ЗС РФ раніше завдали ракетного удару по Києву 28 квітня, тоді було 2 влучення в Шевченківському районі, зокрема в нижні поверхи житлового будинку.