Сьогодні росіяни можуть весь день обстрілювати Київ ракетами — Арестович

Радник голови ОП закликав киян і жителів інших міст не нехтувати запобіжними заходами.

Російські окупанти можуть протягом усього дня 26 червня завдавати ударів по Києву, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами, — закликав він. — Не кажучи вже про інші міста".

Вранці 26 червня у Шевченківському районі столиці прогриміла серія вибухів. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що по Києву й області російська армія випустила 14 ракет. Кияни написали у соцмережах, що чули вибухи в районах Політехнічного інституту та Лук'янівки. Одна ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі, ще одна вдарила по території дитячого садка.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ранковий ракетний удар по Києву росіяни вели з літаків Ту-95 та Ту-160 ракетами Х101 із району Каспійського моря.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що ракети також запускали з території Білорусі з літаків. Об 11:23 та об 11:24 над Мозирським районом зафіксували пуск двох ракет у бік України. Наступні пуски сталися об 11:29, об 11:37 та о 12:21.

Приблизно об 11:30 у Києві знову було чути вибухи. Також голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підтвердив два вибухи у районі Черкас.