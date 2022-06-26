Сьогодні росіяни можуть весь день обстрілювати Київ ракетами — Арестович
Радник голови ОП закликав киян і жителів інших міст не нехтувати запобіжними заходами.
Російські окупанти можуть протягом усього дня 26 червня завдавати ударів по Києву, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами, — закликав він. — Не кажучи вже про інші міста".
Вранці 26 червня у Шевченківському районі столиці прогриміла серія вибухів. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що по Києву й області російська армія випустила 14 ракет. Кияни написали у соцмережах, що чули вибухи в районах Політехнічного інституту та Лук'янівки. Одна ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі, ще одна вдарила по території дитячого садка.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ранковий ракетний удар по Києву росіяни вели з літаків Ту-95 та Ту-160 ракетами Х101 із району Каспійського моря.
Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що ракети також запускали з території Білорусі з літаків. Об 11:23 та об 11:24 над Мозирським районом зафіксували пуск двох ракет у бік України. Наступні пуски сталися об 11:29, об 11:37 та о 12:21.
Приблизно об 11:30 у Києві знову було чути вибухи. Також голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підтвердив два вибухи у районі Черкас.