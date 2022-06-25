ЗС РФ здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України (фото)

З території Білорусі та акваторії Чорного моря окупанти випустили щонайменше 50 ракет. Прильоти зафіксовано у Десні, Яворівському районі та на військових об'єктах Житомирської області.

У суботу вранці, 25 червня, ЗС РФ здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України з першого дня повномасштабного вторгнення. Військово-цивільні адміністрації інформують, що у селища Десна Чернігівської області зафіксовано щонайменше 20 прильотів, а на Житомирщині — понад 24. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про те, як ЗС РФ здійснювали один із наймасовіших ракетних обстрілів України.

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Ракетний удар ЗС РФ 25 червня — обстріл Десни

О 04:46 ранку голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про ракетний удар по селищу Десна, і закликав громадян регіону негайно спуститися до укриттів. Також чиновник закликав не публікувати у соціальних мережах кадри прильоту російських ракет та наслідки обстрілу.

Через деякий час В'ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

У відеозверненні голова Чернігівської ОВА розповів, що більшу частину ракет по Десні випустили з території Білорусі.

"Є інфраструктурні руйнування. Усі служби вже займаються ліквідацією наслідків. Над Черніговом сьогодні теж гули ракети. Багато хто чув. Це говорить про те, що війна на Чернігівщині не закінчилася. На щастя, станом на зараз за результатами ракетного удару — без жертв. Але ми ще уточнюємо інформацію, тому що, повторюся, удар був масований", — продовжив Чаус і закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги заради своєї безпеки.

Оперативне командування "Північ" підтверджує факт ракетного обстрілу Десни російськими військовими. За даними військовослужбовців, окупанти випустили 20 ракет класу "земля-земля" та "повітря-земля" з території сусідньої Білорусі.

[ + – ] ЗС РФ випустили 20 ракет по селищу Десна

Ракетний удар ЗС РФ 25 червня — обстріл Житомирської області

Мер Житомира Сергій Сухомлин у ранковому відеозверненні повідомив, що ЗС РФ запустили у напрямку Житомирської області 24 ракети. Для обстрілу регіону окупанти використали авіацію, що дислокується у Білорусі.

За словами Сухомлина, прильоти російських ракет зафіксували на території військових частин та об'єктів інфраструктури.

"Лукашенко "петляє" перед Путіним, своєю армією та Заходом. Ми і так знаємо, хто він такий. Але сьогодні побачили, що Білорусь так само бере участь у війні, як і Російська Федерація", — продовжив Сухомлин, коментуючи масований ракетний удар по Житомирщині.

У Житомирській ОВА повідомили, що внаслідок ранкового обстрілу загинув український військовослужбовець, а ще один солдат отримав поранення. За словами керівника військової адміністрації Віталія Бунечка, окупанти з території Білорусі випустили близько 30 ракет.

"Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", — додав Бунечко у своїй публікації.

[ + – ] ЗС РФ випустили по Житомирській області близько 30 ракет

Ракетний удар ЗС РФ 25 червня — обстріл Львівської області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська запустили кілька ракет у напрямку військового об'єкту в Яворівському районі. За його словами, засобам ППО вдалося збити дві повітряні цілі ворога, але чотири долетіли до призначення.

Козицький також заявив, що ракетний обстріл на Львівщині ЗС РФ здійснювали з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, а пожежу на військовому об'єкті ліквідували рятувальники ДСНС.

Ракетний удар ЗС РФ 25 червня — обстріл Миколаєва, Дніпропетровської та Київської областей

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич о 06:19 у своєму Telegram-каналі повідомив, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Міський голова закликав громадян негайно спуститися в укриття та бомбосховища. Інших подробиць ракетного удару ЗС РФ ні Сенкевич, ні Миколаївська ОДА не публікували.

Користувачі в соцмережах повідомили, що вранці 25 червня чули кілька вибухів у Дніпрі. Згодом у місцевих Telegram-каналах повідомили, що прильоти ракет ЗС РФ зафіксували не в обласному центрі, а в Дніпровському районі.

[ + – ] У Дніпровському районі зафіксували приліт російської ракети

Голова ОВА Валентин Резніченко офіційно не коментував ракетний удар по регіону, але повідомив, що на Дніпропетровщині 25 червня окупанти здійснили артилерійські обстріли Широківської та Зеленодольської громад.

"У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок. В інших районах області цієї хвилини спокійно", — додав Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Мешканці Києва у соцмережах повідомляли, що після оголошення повітряної тривоги чули кілька вибухів. У місцевих Telegram-каналах публікували кадри роботи систем ППО, яким вдалося збити кілька ворожих цілей у небі. Ані КМДА, ані Київська ОВА офіційно факт ракетного удару ЗС РФ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про дезертирство підрозділів ЗС РФ на Херсонському напрямку. За даними командування, окупанти кинули свої оборонні позиції через контрнаступ української армії і відступили у напрямку селища Ольгине.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ ще не вийшли з прифронтового Сєвєродонецька, який активно продовжують штурмувати ЗС РФ.