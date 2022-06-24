Це займе певний час: українські військові ще не вийшли із Сєвєродонецька

За словами голови райдержадміністрації Романа Власенка, на Сєвєродонецькому напрямку всюди ведуться бої, враховуючи довколишні села.

Українським військовим потрібен час для виходу із Сєвєродонецька, але про вихід із Лисичанська не йдеться. Про це повідомив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко в коментарі "Радіо Свобода".

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За його словами, російські війська атакують ЗСУ всім набором артилерії, враховуючи "Точку-У" та авіацією. Ворог настає у всіх напрямках:

Лисичанськ;

дорога Бахмут-Лисичанськ;

Сєвєродонецький напрямок — села Синецьке, Павлоград, Сиротине, Борівське.

За всіма цими напрямками точаться бої. Проте із Сєвєродонецька українські військові ще не пішли.

"Це не питання години чи дня. Це може зайняти деякий час", — заявив Власенко.

Також він додав, що про відхід із Лисичанська не йдеться.

Нині у Сєвєродонецьку залишається приблизно 7-8 тисяч людей, а в Лисичанську — 10 тисяч. До російського вторгнення в обох містах мешкало до 200 тисяч людей.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ відходити із Сєвєродонецька на інші укріплені позиції. Однак у Генштабі чи Міноборони цю інформацію не коментували.

Також боєць "Інтернаціонального полку" опублікували відео боїв у Сєвєродонецьку.