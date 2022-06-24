Боєць "Інтернаціонального легіону" опублікував одне з останніх відео із Сєвєродонецька

Наразі бійці ЗСУ залишають місто на укріпленіші позиції через те, що ворог практично знищив Сєвєродонецьк.

Боєць із позивним "Ісаак" опублікував відео бою, який вів його підрозділ у складі "Інтернаціонального полку" у Сєвєродонецьку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як написав військовий, його підрозділи вели бій із російськими військами понад 6 годин, проте за день вони досягли суттєвих успіхів.

На опублікованих кадрах видно, як військові, перебуваючи в приміщенні, стріляють у напрямку ворога зі стрілецької зброї. Потім один із бійців заходить усередину ангару, а його побратими прикривають його вогнем на придушення. Закінчується відео тим, що бійці виходять із кімнати, звідки вели вогонь.

Зазначимо, що за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ отримали команду залишити Сєвєродонецьк. Немає сенсу утримувати розбиті позиції, тому бійці відходять укріпленіші позиції. У місті критично зруйновані 80% будинків.

Нагадаємо, 17 червня бійці "Інтернаціонального легіону" показали інтенсивні перестрілки у Сєвєродонецьку.

Раніше CNN писали, що, ймовірно, Україна увійшла в найважчий тиждень на фронті з моменту падіння Маріуполя.