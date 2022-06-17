Бійці "Інтернаціонального легіону" показали відео боїв із Сєвєродонецька

Іноземні військові у складі ЗСУ продовжують боротися за українське місто на Луганщині.

Бійці "Інтернаціонального легіону" Збройних сил України показали відео боїв за Сєвєродонецьк. Про це повідомляють Сухопутні війська у Фейсбуці.

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На опублікованих кадрах видно, як військові переміщуються всередині якогось промислового чи складського приміщення. Бійці рухаються по одному або один за одним. Водночас на тлі постійно чути вибухи.

Під час бою військовим треба було потрапити на дах будівлі. Військові переходили від однієї кімнати до іншої, щоб обстежити всі приміщення. Потім вони перейшли в іншу будівлю. Для цього вони прикривали одне одного вогнем на придушення.

В один із моментів бійці Легіону перебігали через дуже небезпечну ділянку на сходовому майданчику. Щойно військовий пробіг повз, відразу ж після цього ворог відкривав вогонь. Майже під кулями ще кілька бійців перебігло через ділянку.

Зазначимо, за даними речника легіону Дам'єна Магру, до "Інтернаціонального легіону" ЗСУ увійшли представники з 55 країн світу. Найбільше із США, Великобританії, Польщі та Канади.

Нагадаємо, за словами журналіста Бутусова, ЗС РФ хочуть оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, атакуючи одразу з двох сторін.

Тим часом у Держдепі заявили, що в боях за Україну зник третій американський доброволець.