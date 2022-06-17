У боях за Україну зник третій американський доброволець, — Держдеп

За словами представника відомства Неда Прайса, їм удалося встановити ім'я третього бійця, але деталі його зникнення невідомі.

В Україні міг зникнути третій американський доброволець, який вирушив воювати у ЗСУ для боротьби з російським вторгненням. Про це повідомили у Державному департаменті, повідомляє The New York Times.

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Учора, 16 червня у Держдепі заявили, що крім двох американських ветеранів, які зникли у боях під Харковом, зник ще один боєць. Наразі у відомстві не знають усіх подробиць того, що сталося.

Водночас представник Держдепу Нед Прайс стверджує, що особу зниклого вдалося встановити. Якщо з'ясується, що перших двох бійців Олександра Дрюке та Енді Х'юна взяли в полон разом із третім військовим, то це будуть перші випадки зникнення військових.

Зазначається, що нині ризик для іноземців у лавах ЗСУ зріс. Російські окупаційні адміністрації "Л/ДНР" вважають їх найманцями, а тому вважають, що на них не поширюється Женевська конвенція про захист військовополонених. А раніше вони засудили до страти двох британців і марроканця.

Нагадаємо, 15 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що під час бою під Харковом двоє американців потрапили в полон до ЗС РФ.

Раніше суд "ДНР" засудив до страти трьох іноземних військових у складі ЗСУ.