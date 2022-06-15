Хаотичний бій: двоє добровольців із США потрапили в полон до росіян, — The Telegraph

Журналісти пишуть, що Александр Дрюке та Енді Х'юн служили в регулярних підрозділах ЗСУ. Вони стали першими американськими військовослужбовцями, котрі опинилися в полоні в російських окупантів.

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Двоє колишніх американських військовослужбовців 39-річний Александр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн потрапили в полон під час бою з російськими військами під Харковом. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Обидва військові були добровольцями в одному з регулярних підрозділів ЗСУ. Видання пише, що вони стали першими американськими військовослужбовцями, котрі опинилися в полоні в російських солдатів.

Державний департамент США у Вашингтоні повідомив, що знає про непідтверджені повідомлення про двох громадян США, захоплених у полон в Україні.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і знаходимося в контакті з українською владою. З міркувань конфіденційності у нас немає подальших коментарів", — заявили в Держдепі.

Родичі військових сподіваються, що чоловіки стануть частиною угоди з обміну російських військовополонених, захоплених Україною.

Як американці потрапили у полон?

Співробітник американських добровольців розповів деталі того, як його товариші потрапили в полон до росіян. За його словами, Х'юн і Дрюке зіткнулися зі значно більшими російськими силами під час бою минулого четверга в селі Ізбицьке, що під Харковом — противник мав два танки, БМП і приблизно 100 солдатів, проти загону з 10 людей.

"Ми були на завданні, і все пішло наперекосяк через погані розвіддані. Нам сказали, що місто чисте, але виявилося, що росіяни вже штурмують його", — сказав він.

Помітивши супротивника, загін відступив і зайняв оборонні позиції, встановивши протитанкову міну на дорозі проти наступальників Т72. Усі бійці перебували в укритті, очікуючи, що російський танк підірветься на міні. Однак через деякий час американці побачили БМП, що йде на них, яку змогли знищити з першого пострілу РПГ7.

Постріл привернув увагу екіпажу ворожого танка, після чого почався хаотичний бій.

"Все було дуже хаотично, але ми підозрюємо, що вони знепритомніли або від вибуху танка, який стріляв у них, або від вибуху протитанкової міни, тому що пізніше пошукові місії не знайшли жодних слідів їхнього перебування", — зазначив очевидець.

Що відомо про добровольців?

39-річний Александр Дрюке родом із Тускалузи, штат Алабама. Він вступив на службу до армії США після 11 вересня 2001 року і служив в Іраку у званні старшого сержанта. Під час служби Дрюке був стрільцем у підрозділі, який супроводжував VIP-персон у Багдаді, що робило його мішенню для супротивника. Зі служби він повернувся з посттравматичним стресовим розладом, який завадив йому стати поліцейським, тому чоловік ледь знаходив роботу.

[ + – ] Александр Дрюке

Після початку війни в Україні Дрюке побачив можливість знову застосувати свої військові навички.

"Алекс твердо вирішив, що Путіна треба зупинити, це призведе до нової світової війни. Він сказав, що знає, як навчати людей, і може зробити свій невеликий внесок", — розповіла мати американського військового.

За її словами, син казав їй, що бере участь лише у підготовці українських військ. Проте минулої середи вона отримала від нього повідомлення, в якому він натякав, що "на день-два їде в невідомість". Жінка повідомила, що посольство США запевнило, що вони шукають її сина серед живих, а не мертвих.

27-річний Енді Х'юн народився у в'єтнамських батьків у Каліфорнії, але жив у Алабамі в районі долини Теннессі, де вивчав робототехніку в коледжі. Раніше він чотири роки служив у морській піхоті США, але не мав бойового досвіду.

[ + – ] Енді Х'юн

Його наречена, Джой Блек, сказала, що ідея стати добровольцем "гризла" його з першого дня російського вторгнення 24 лютого. За її словами, вона намагалася переконати його не їхати, але безрезультатно.

"Спочатку я не сприймала це серйозно, але він читав усі ці історії про молодих українських чоловіків, яким довелося воювати, як тільки їм виповнилося 18 років, і він відчував, що має спробувати допомогти", — сказала Блек.

Х'юн не розповів своїй дівчині про операцію, на якій він був минулого тижня, бо не хотів її лякати, але у понеділок, 13 червня, зателефонували його товариші та повідомили, що Х'юн зник безвісти.

Раніше повідомлялося, що на заході України створено спеціальний табір для російських військових, які потрапили в полон під час повномасштабної війни в Україні. За словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, окупантів утримуються там у належних умовах відповідно до Женевської конвенції.