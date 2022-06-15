Хаотичный бой: двое добровольцев из США попали в плен к россиянам, — The Telegraph

Журанлисты пишут, что Александр Дрюке и Энди Хьюн служили в регулярных подразделениях ВСУ. Они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у российских оккупантов.

Двое бывших американских военнослужащих 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время боя с российскими войсками под Харьковом. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Оба военных были добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ. Издание пишет, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у российских солдат.

Государственный департамент США в Вашингтоне сообщил, что знает о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине.

"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. По соображениям конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев", — заявили в Госдепе.

Родственники военных надеятся что мужчины станут частью сделки по обмену российских военнопленных, захваченных Украиной.

Как американцы попали в плен?

Сослуживец американских добровольцев рассказал детали того, как его товарищи попали в плен к россиянам. По его словам, Хьюн и Дрюке столкнулись с гораздо более крупными российскими силами во время боя в прошлый четверг в селе Избицкое,что под Харьковом — у противника было два танка, БМП и примерно 100 солдат, против отряда из 10 человек.

"Мы были на задании, и все пошло наперекосяк из-за плохих разведданных. Нам сказали, что город чист, но оказалось, что русские уже штурмуют его.", — сказал он.

Заметив противника, отряд отступил и занял оборонительные позиции, установив противотанковую мину на дороге против наступающих T72. Все бойцы находились в укрытии, ожидая, что российский танк подорвется на мине. Однако спустя некоторое время американцы увидели идущую на них БМП, которую смогли уничтожить с первого выстрела РПГ7.

Выстрел привлек внимание экипаж вражеского танка, после чего завязался хаотичный бой.

"Все было очень хаотично, но мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от взрыва танка, стрелявшего в них, либо от взрыва противотанковой мины, потому что позже поисковые миссии не нашли никаких следов их пребывания", — отметил очевидец.

Что известно о добровольцах?

39-летний Александр Дрюке родом из Тускалузы, штат Алабама.Он поступил на службу в армию США после 11 сентября 2001 года и служил в Ираке в звании старшего сержанта. Во время службы Дрюке был стрелком в подразделении, которое сопровождало VIP-персон в Багдаде, что делало его мишенью для противника. Со службы он вернулся с посттравматическим стрессовым расстройством, которое помешало ему стать полицейским, поэтому мужчина с трудом находил работу.

[ + – ] Александр Дрюке

После начала войны в Украине Дрюке увидел возможность снова применить свои военные навыки.

"Алекс твердо решил, что Путина нужно остановить, это приведет к новой мировой войне. Он сказал, что знает, как обучать людей, и может внести свою небольшую лепту", — рассказала мать американского военного.

По ее словам, сын говорил ей, что участвует только в подготовке украинских войск. Однако в прошлую среду она получила от него сообщение, в котором он намекал, что "на день-два уезжает в неизвестность". Женщина сообщила, что посольство США ее заверило, что они ищут ее сына среди живых, а не мертвых.

27-летний Энди Хьюн родился у вьетнамских родителей в Калифорнии, но жил в Алабаме в районе долины Теннесси, где изучал робототехнику в колледже. Ранее он четыре года служил в морской пехоте США, но не имел боевого опыта.

[ + – ] Энди Хьюн

Его невеста, Джой Блэк, сказала, что идея стать добровольцем "грызла" его с самого первого дня российского вторжения 24 февраля. По ее словам, она пыталась убедить его не ехать, но безуспешно.

"Сначала я не воспринимал это всерьез, но он читал все эти истории о молодых украинских мужчинах, которым пришлось воевать, как только им исполнилось 18 лет, и он чувствовал, что должен попытаться помочь", — сказала Блэк.

Хьюн не рассказал своей девушке об операции, на которой он был на прошлой неделе, так как не хотел ее пугать, но в понедельник 13 июня позвонили его товарищи и сообщили ей, что Хьюн пропал без вести.

Ранее сообщалось, что на западе Украины создан специальный лагерь для российских военных, попавших в плен во время полномасштабной войны в Украине. По словам Министра юстиции Украины Денис Малюська, оккупанты удерживаются там в надлежащих условиях в соответствии с Женевской конвенцией.