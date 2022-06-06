На западе Украины создан лагерь для российских пленных, — Минюст

Попавшие в плен солдаты РФ удерживаются в надлежащих условиях в том числе и для того, чтобы не спровоцировать плохое обращение с украинскими военнопленными.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что на западе Украины создан специальный лагерь для российских военных, попавших в плен во время полномасштабной войны в Украине. Оккупанты удерживаются там в надлежащих условиях в соответствии с Женевской конвенцией. Об этом чиновник сообщил в эфире всеукраинского телемарафона в понедельник, 6 мая.

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"В полном соответствии с Женевской конвенцией мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины. Там удерживаются военнопленные, касательно которых нет ближайших ожиданий касательно обмена", — сказал Малюська.

По словам главы Минюста, российские военные, которые попали в плен недавно или готовятся к обмена, рассредоточены по учреждениям ведомства "практически по всей территории Украины".

Малюська заверил, что пленные удерживаются "на надлежащем уровне".

"Ничего лишнего мы им не выдаем, но и в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. То есть уровень немного лучше, чем удержание заключенного или осужденного. Немного лучше питание, немного лучше средства гигиены, полный доступ Красного Креста", — сказал чиновник

Министр добавил, что задача максимум для Минюста — удерживать пленных таким образом, чтобы спустя время не было оснований полагать, что на территории Украины их подвергают пыткам или плохому обращению.

"Не хотелось бы, чтобы мы триггернули процесс плохого обращения с нашими пленными военными, которые находятся у орков… Мы выполняем свои обязательства, мы — цивилизация, в отличие от варваров, которые находятся на территории РФ", — заявил Малюська.

Напомним, по данным Минюста, каждый месяц на одного российского военнопленного тратится 3 тысячи гривен.

Ранее российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ переполнены из-за размещения украинских пленных.