На заході України створено табір для російських полонених, — Мін'юст

Солдати РФ, які потрапили в полон, утримуються в належних умовах, зокрема і для того, щоб не спровокувати погане поводження з українськими військовополоненими.

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Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що на заході України створено спеціальний табір для російських військових, які потрапили в полон під час повномасштабної війни в Україні. Окупанти утримуються там у належних умовах відповідно до Женевської конвенції. Про це урядовець повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону у понеділок, 6 травня.

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"У повній відповідності до Женевської конвенції ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України. Там утримуються військовополонені, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну", — сказав Малюська.

За словами голови Мін'юсту, російські військові, які потрапили в полон нещодавно або готуються до обміну, розосереджені в установах відомства "практично по всій території України".

Малюська запевнив, що полонені утримуються "на належному рівні".

"Нічого зайвого ми їм не видаємо, але і відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Тобто рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого або засудженого. Трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ Червоного Хреста", — сказав чиновник

Міністр додав, що завдання максимум для Мін'юсту — утримувати полонених таким чином, щоб через якийсь час не було підстав вважати, що на території України їх піддають тортурам або поганому поводженню.

"Не хотілося б, щоб ми тригернули процес поганого поводження з нашими полоненими військовими, які перебувають у орків... Ми виконуємо свої зобов'язання, ми — цивілізація, на відміну від варварів, що знаходяться на території РФ", — заявив Малюська.

Нагадаємо, за даними Мін'юсту, щомісяця на одного російського військовополоненого витрачається 3 тисячі гривень.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що СІЗО в РФ переповнені через розміщення українських полонених.