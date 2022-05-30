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Російські СІЗО переповнені через розміщення полонених українців, — росЗМІ

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Російські СІЗО переповнені через розміщення українських військовополонених

Деякі ізолятори, за словами правозахисників, настільки переповнені, що людям доводиться спати на підлозі, а наглядачі не встигають виводити арештантів у лазню та на прогулянки.

Російські слідчі ізолятори переповнені через розміщення в них громадян України, яких було захоплено в полон солдатами ЗС РФ. Про це пише видання "Коммерсант".

Першими про переповненість СІЗО почали говорити правозахисники й адвокати.

Наявність проблем зі слідчими ізоляторами цього тижня, як зазначають журналісти, підтвердило керівництво Федеральної служби виконання покарань. Як мінімум 25% російських СІЗО зазнають "переліміту" арештантів, а співрозмовники "Коммерсанта" пов'язують це з розміщенням у них громадян України, які були захоплені в полон військовослужбовцями ЗС РФ.

Найбільші проблеми зафіксовано у московських слідчих ізоляторах:

  • Бутирська в'язниця переповнена на 29%;
  • "Матроська тиша" — на 27,7%.

За словами правозахисників, СІЗО настільки переповнені, що арештантам доводиться спати на підлозі.

"Повно хворих, інвалідів, які сплять покотом. Уся система через переліміт руйнується: цензори не встигають читати листи, співробітники не встигають забирати посилки з пошти, розносити передачі по камерах, виводити в лазню і на прогулянки", — прокоментувала ситуацію в російських ізоляторах членкиня президентської Ради з прав людини (РПЛ) Єва Меркачова

До того ж, як стверджують правозахисники й обізнані джерела, українських військовополонених також розміщують у СІЗО на території Ростовської та Волгоградської областей, а також в окупованому Криму.

Інсайдер, наближений до ФСВП, у коментарі журналістам підтвердив, що один із блоків сімферопольського СІЗО спеціально виділили для громадян України — людей, захоплених росіянами в Херсонській і Запорізькій областях. На сьогодні у Сімферополі, як стверджує співрозмовник, утримують не менше 100 українців.

Раніше повідомлялося про те, в яких умовах українських військовополонених утримують на території ОРДЛО. За словами пані медика 36-ї окремої бригади морської піхоти Олени Турас, яка також була у полоні, в одній камері могли розміщувати 17 осіб, через що людям доводилося спати на підлозі.

Також Фокус у своїй статті розбирався, кого Росія в межах обміну полоненими може запросити на захисників "Азовсталі".