У камері для двох — сімнадцять людей: у яких умовах в ОРДЛО тримають полонених

За словами медика захисників Маріуполя Олени Турас, окупанти також намагалися "перевиховати" полонених українців.

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Старший бойовий медик інженерно-технічної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Олена Турас потрапила в полон при виході з Маріуполя 14 квітня і була звільнена під час обміну 28 квітня. В інтерв'ю Фокусу Олена розповіла, що одразу після полону її утримували у колонії №120 у смт. Оленівка Волноваського району Донецької області. Саме туди після операції з висновку перевезли бійців полку "Азов".

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"Умови в Оленівці були максимально сумні. У камері, розрахованій на двох людей з двома ліжками — верхнім та нижнім, — нас було сімнадцять, — сказала Турас. — Ми з дівчатами спали по черзі. На ліжку — по четверо, плюс на підлозі. Особисто моє місце було під ліжком. Туалет одразу в камері, він не змивається, сміття ніхто не виносив. Води давали мало, злити за собою було важко. Нам доводилося не пити, а прибирати. Ми просили хоча б зубну щітку одну на всіх. Нам навіть її не принесли. Жахливо там було".

За словами Олени, полонених водили на допити, питали, яка посада, чим займається, де стояв підрозділ, яке було озброєння. На запитання можна було відмовитись відповідати.

"Просто у них у всіх якась нав'язлива ідея була, не знаю чому, що у офіцерів, що у солдатів, — переконати нас і нав'язати нам, що у нас неправильно, все погано, а у них все класно. Вони не можуть повірити, що у нас все добре, що нас влаштовує наш президент, нас влаштовує наша служба, нас усім забезпечують, у нас нормальні зарплати, у нас ніхто не бідує. Вони дивуються цьому", — згадує Турас.

Детальніше про те, що довелося випробувати на собі полоненим українцям, читайте в інтерв'ю Олени Турас Фокусу "У полоні питали, де "американські найманці" та хто стріляв у мирних".

Як повідомляв Фокус, у квітні 36-а бригада морпіхів розділилася: частина бригади з боями попрямувала у бік сил ЗСУ на Донбасі, частина з'єдналася з полком "Азов", решта залишилися на заводі "Азовмаш".

Вранці 8 травня російські ЗМІ повідомили про те, що вищий командний склад 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ потрапив у полон. Стверджується, що командира бригади, Героя України полковника Володимира Баранюка та начштабу полковника Дмитра Кормянкова захопили в полон, коли вони намагалися покинути завод "Азовмаш", що розташований на північний захід від "Азовсталі".