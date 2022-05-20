Оборона закінчилася: полк "Азов" розповів про деталі евакуації бійців з "Азовсталі" (відео)

За словами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, поранених українських захисників вивезли з "Азовсталі", їм нададуть медичну допомогу з подальшим обміном на підконтрольні Україні території.

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Найвище військове керівництво України дало наказ зберегти життя та здоров'я маріупольського гарнізону, а також припинити оборону міста українським військовим, які обороняли металургійне підприємство "Азовсталь" у Маріуполі. Наразі поранених українських захисників евакуювали, їм нададуть медичну допомогу з подальшим обміном на підконтрольні Україні території. Про це заявив командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

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"Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наполягали на 3 найголовніших для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі", — сказав він.

За його словами, цивільних з території заводу вдалося евакуювати, тяжко поранені отримали потрібну допомогу, а їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та відправленням на підконтрольну Україні територію. Прокопенко розповів, що щодо питання загиблих українських захисників процес триває і висловив сподівання, що найближчим часом родичі зможуть поховати їх із почестями.

Нагадаємо, 20 травня британська розвідка повідомила, що з території Азовсталі вийшли 1700 українських бійців. Проте, невідомо, скільки ще українських військових перебувають на території підприємства.

19 травня Міноборони РФ заявляло про вихід 1730 військовослужбовців України з "Азовсталі". У Росії їх вважають військовополоненими, проте влада України наполягає на тому, що бійці ЗСУ в полон не здаються, а вихід з "Азовсталі" є операцією з евакуації солдатів.

Крім того, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, що командування підрозділу продовжує перебувати на території підприємства. Також він заявив, що "триває певна операція", проте її деталі він розкривати відмовився