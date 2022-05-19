З "Азовсталі" за добу вийшов ще 771 український солдат — Міноборони РФ

Загалом у відомстві заявляють про те, що із 16 травня із заблокованого комбінату вийшли 1 730 військовослужбовців.

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Міністерство оборони Росії 19 травня заявило про те, що минулої доби з території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вийшов 771 український військовослужбовець. Так, із 16 травня загальна кількість солдат, які вийшли, досягла 1 730 осіб, серед них 80 поранених.

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У Міноборони РФ називають всіх військових, які евакуюються із заводу, "бойовиками націоналістичного підрозділу "Азов" і вважають їх полоненими. У той же час раніше не раз повідомлялося, що серед захисників Маріуполя бійці не тільки полку "Азов", але й, наприклад, поліцейські та морські піхотинці.

Українські офіційні особи наполягають на тому, що військовослужбовці в полон не здаються, а вихід з "Азовсталі" є операцією з евакуації солдат.

"Військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації. Іншої формули порятунку, ніж та, що використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід", — заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Кремлі могли погодитись на евакуацію ЗСУ з Маріуполя, щоб швидше оголосити про взяття міста. Тим самим російське керівництво хоче перемкнути увагу з невдалого форсування річки Сіверський Донець.

Як росіяни мають намір вчинити із захисниками Маріуполя

Деталі угоди щодо евакуації ні Україна, ні Росія не розголошують. Проте росіяни ставляться до евакуйованих українців як до полонених і відправляють їх до слідчих ізоляторів.

Прессекретар президента РФ Володимир Пєсков заявив, що Кремль розцінює вихід українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" як взяття у полон, а не вимушену евакуацію. За даними газети The New York Times, Росія планує використовувати евакуйованих захисників "Азовсталі" у пропагандистській операції. Кремль проведе для українських військовослужбовців спеціальний трибунал, після чого оголосять про "очищення України від нацистів".

Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко 18 травня поділився у твітері змістом бесіди із заступником командира полку "Азов" Святославом "Калиною" Паламаром. "Калина просив тільки одне — брати якнайбільше полонених. Ви розумієте, навіщо. І я передаю це прохання легендарних героїв усім ЗСУ, — зазначив Кочевенко. — Знаю, зробимо все, що в наших силах. Ми повернемо всіх наших людей, як повернемо. Маріуполь. Вірте в "Азов", вірте у ЗСУ!".

Тим часом, російські війська продовжують завдавати артилерійських і повітряних ударів по "Азовсталі". Це означає, що залишки українських сил усе ще перебувають на заводі, незважаючи на евакуацію військовослужбовців протягом останніх днів. Про це повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни США (ISW).