Росіяни помістили бійців з "Азовсталі" у СІЗО Ростова та Таганрога, — росЗМІ

Джерело журналістів у силових структурах РФ назвало українських військових "важливим об'єктом" для обміну на російських полонених солдат.

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Українських військових, виведених із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі після 82 днів оборони, помістили у СІЗО в Ростові-на-Дону та Таганрозі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зокрема, журналіст російського каналу RT Валентин Горшенін заявив, що бійців полку "Азов", які вийшли із заводу, привезли в СІЗО №1 у Ростові-на-Дону. За даними видання Дон24, деяких українських військових також доставили до ізолятора Таганрога.

Зі свого боку, джерело в силових структурах Ростовської області в коментарі російському порталу 161.RU не повідомило, що йдеться конкретно про СІЗО Таганрога. Водночас співрозмовник журналістів зазначив, що в місто привезли 89 бійців української армії, звідти "їх розподілятимуть далі".

"В області теж наша частина залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом (для обміну)", — сказало джерело російського ЗМІ.

Міністерство оборони РФ у ранковому зведенні від 18 травня повідомило, що з "Азовсталі" було виведено 959 українських військових, зокрема 80 поранених, з яких 51 був госпіталізований до лікарні окупованого російськими військами міста Новоазовськ Донецької області.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимир Пєсков заявив, що Кремль розцінює вихід українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" як взяття в полон, а не вимушену евакуацію.

Зі свого боку Інститут вивчення війни повідомив, що РФ погодилася на евакуацію українських бійців з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про захоплення Маріуполя.