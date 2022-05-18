Россияне поместили бойцов с "Азовстали" в СИЗО Ростова и Таганрога, — росСМИ

Источник журналистов в силовых структурах РФ назвал украинских военных "важным объектом" для обмена на российских пленных солдат.

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Украинских военных, выведенных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе после 82 дней обороны, поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом сообщают российские СМИ.

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В частности, журналист российского канала RT Валентин Горшенин заявил, что бойцов полка "Азов", которые вышли с завода, привезли в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. По данным издания Дон24, некоторых украинских военных также доставили в изолятор Таганрога.

В свою очередь источник в силовых структурах Ростовской области в комментарии российскому порталу 161.RU не сообщил, что речь идет конкретно о СИЗО Таганрога. Вместе с тем собеседник журналистов указал, что в город привезли 89 бойцов украинской армии, оттуда "их будут распределять дальше".

"В области тоже нашей часть останется. Они являются сейчас важным объектом (для обмена)", — сказал источник российского СМИ.

Министерство обороны РФ в утренней сводке от 18 мая сообщило, что с "Азовстали" были выведены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, из которых 51 был госпитализирован в больницу оккупированного российскими войсками города Новоазовск Донецкой области.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков заявил, что Кремль расценивает выход украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" как взятие в плен, а не вынужденную эвакуацию.

В свою очередь Институт изучения войны сообщил, что РФ согласилась на эвакуацию украинских бойцов с "Азовстали", чтобы побыстрее объявить о захвате Мариуполя.