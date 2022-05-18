РФ согласилась на эвакуацию ВСУ из Мариуполя, чтобы быстрее объявить о взятии города, — ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что в Кремле могли согласиться на сделку, чтобы отвлечь от критики в соцсетях по поводу неудавшегося форсирования реки Северский Донец на востоке Украины.

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Россия могла согласиться на эвакуацию украинских военных на "Азовстали" в Мариуполе, чтобы побыстрее провозгласить Мариуполь взятым. Кремль также мог согласиться с такой сделкой, чтобы обеспечить победу и отвлечь от критики в социальных сетях по поводу неудавшемуся форсированию реки Северский Донец на востоке Украины и медленных темпов вторжения. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

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Кроме того, в ведомстве отмечают, что российская власть может отказать в обмене защитников Мариуполя. На это указывает новость о том, что некоторые депутаты Госдумы России инициировали законопроект, который запрещает обмен пленными на лиц, обвиняемых в "нацизме". Поэтому Кремль может использовать это для саботажа переговоров с Украиной.

Напомним, 17 мая стало известно, что Госдума РФ хочет запретить обмен украинских бойцов "Азовстали". Российский политик Анатолий Вассерман обозвал защитников завода в Мариуполе "нацистскими преступниками", а спикер парламента России Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить запрет обмена азовцев.

Кроме того, российская прокуратура направила в Верховный суд прошение признать полк "Азов" террористической организацией. Рассмотрение этого вопроса назначено на 26 мая.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что эвакуация украинских военных из Мариуполя была единственным выходом для спасения их жизни. По ее словам, возможность провести военную деблокаду сейчас нет.

Ирина Верещук заявила, что гуманитарная операция в Мариуполе продолжается, а вывезенных военных из "Азовстали" могут обменять на российских военнопленных.