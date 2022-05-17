Эвакуация была единственной возможностью спасти жизнь военным Мариуполя, — Минобороны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, возможности провести военную деблокаду в нынешней ситуации нет.

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Операция по эвакуации защитников Мариуполя из комбината "Азовсталь" был единственным выходом для спасения жизни бойцам. Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Анна Маляр, передает АрміяInform.

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Как заявила представитель Минобороны, военная деблокада в нынешней ситуации невозможна. А другой формулы для спасения жизней нет.

"Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход", — резюмировала Маляр.

Вместе с тем она подчеркнула, что военные выполнили боевое задание. Они не дали российским войскам перебросить 20-тысячное войско на другие направления, в частности на Запорожье, чтобы окружить силы ООС. Действия гарнизона Мариуполя позволили Украине создать оборонные рубежи, сформировать военные резервы и ряд других важных вещей.

Операция по эвакуации продолжается. Поэтому в Минобороны отказались распространять детали операции, "любая информация может навредить этому процессу".

Напомним, Ирина Верещук анонсировала новый обмен пленными с РФ для освобождения украинских бойцов. В Генштабе заявили, что мариупольский гарнизон выполнил боевую задачу. Теперь главная цель — спасение жизней.