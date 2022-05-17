Эвакуация была единственной возможностью спасти жизнь военным Мариуполя, — Минобороны
По словам замминистра обороны Анны Маляр, возможности провести военную деблокаду в нынешней ситуации нет.
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Операция по эвакуации защитников Мариуполя из комбината "Азовсталь" был единственным выходом для спасения жизни бойцам. Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Анна Маляр, передает АрміяInform.
Как заявила представитель Минобороны, военная деблокада в нынешней ситуации невозможна. А другой формулы для спасения жизней нет.
"Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход", — резюмировала Маляр.
Вместе с тем она подчеркнула, что военные выполнили боевое задание. Они не дали российским войскам перебросить 20-тысячное войско на другие направления, в частности на Запорожье, чтобы окружить силы ООС. Действия гарнизона Мариуполя позволили Украине создать оборонные рубежи, сформировать военные резервы и ряд других важных вещей.
Операция по эвакуации продолжается. Поэтому в Минобороны отказались распространять детали операции, "любая информация может навредить этому процессу".
Напомним, Ирина Верещук анонсировала новый обмен пленными с РФ для освобождения украинских бойцов. В Генштабе заявили, что мариупольский гарнизон выполнил боевую задачу. Теперь главная цель — спасение жизней.