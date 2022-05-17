Евакуація була єдиною можливістю врятувати життя військових Маріуполя, — Міноборони

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, можливості провести воєнну деблокаду в нинішній ситуації немає.

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Операція з евакуації захисників Маріуполя з комбінату "Азовсталь" була єдиним виходом для порятунку життя бійцям. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає АрміяInform.

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Як заявила представниця Міноборони, воєнна деблокада в нинішній ситуації неможлива. А іншої формули для порятунку життя немає.

"Воєнна деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації. Іншої формули порятунку, ніж використана зараз, не може бути. Це був єдиний вихід", — резюмувала Маляр.

Водночас вона наголосила, що військові виконали бойове завдання. Вони не дали російським військам перекинути 20-тисячне військо на інші напрямки, зокрема, на Запоріжжя, щоб оточити сили ООС. Дії гарнізону Маріуполя дозволили Україні створити оборонні рубежі, сформувати військові резерви та низку інших важливих речей.

Операція з евакуації триває. Тому в Міноборони відмовилися розповсюджувати деталі операції, "будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу".

Нагадаємо, Ірина Верещук анонсувала новий обмін полоненими із РФ для звільнення українських бійців. У Генштабі заявили, що маріупольський гарнізон виконав бойове завдання. Тепер головна мета — порятунок життів.