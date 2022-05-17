Евакуація з "Азовсталі": Верещук анонсувала новий обмін полоненими з РФ (відео)

Міноборони РФ, у свою чергу, стверджує, що поранених українських військовослужбовців взяли в полон, а не евакуювали із заводу в Маріуполі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вивезених із території заводу "Азовсталь" українських військовослужбовців можуть обміняти на полонених солдатів ЗС РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За її словами, на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі продовжується гуманітарна операція.

У понеділок, 16 травня, на користь збереження життя з меткомбінату евакуювали 52 важкопоранених військовослужбовців. Ірина Верещук не виключає незабаром проведення обміну полоненими з Російською Федерацією.

"Після стабілізації їхнього (поранених захисників "Азовсталі" — ред.) стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, усе буде добре", — додала міністерка у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Верещук анонсувала обмін полоненими з Росією

Міністерство оборони Росії у свою чергу стверджує, що українських військовослужбовців, які тримали оборону на "Азовсталі", не евакуювали, а взяли в полон. За даними відомства, за минулу добу склали зброю 265 захисників Маріуполя, у тому числі 51 тяжко поранений.

У міністерстві оборони країни-агресора також повідомляють, що всіх українських військовослужбовців, які потребують медичної допомоги, було відправлено до лікарні окупованого Новоазовська.

Крім цього, силове відомство оприлюднило кадри виходу захисників із території "Азовсталі", яких солдати ЗС РФ спершу обшукали, а потім посадили в автобуси.

[ + – ] Евакуація з "Азовсталі" поранених українських військовослужбовців

Раніше Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав, як проходила евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі та куди вивезли поранених українських військовослужбовців у межах гуманітарної операції.

Також повідомлялося, що 16 травня Україна та Росія домовилися про проведення евакуації з території "Азовсталі" поранених українських військовослужбовців. РосЗМІ стверджували, що бійців на автобусах мали вивезти на непідконтрольну Києву територію.