Гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, розпочато операцію з порятунку бійців, — Генштаб

У Генштабі розповіли, що завдяки утриманню позицій на "Азовсталі" в Маріуполі, українські захисники не дозволили російським військам швидко захопити Запоріжжя, вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, а також оточити угруповання ООС.

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Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на обложеному заводі "Азовсталь", зберегти життя українським захисникам. Триває операція з порятунку заблокованих бійців. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

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У відомстві розповіли, що розпочалася евакуація 53 важкопоранених військових, їх відвезли до лікарні окупованого Новоазовська Донецької області. Ще 211 українських захисників було виведено гуманітарним коридором і поїхало до захопленої Оленівки Донецької області, але з подальшим поверненням на підконтрольну Україні територію.

"Захисники Маріуполя — герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя", — написали в Генштабі.

У Генштабі розповіли, що, утримуючи позиції на "Азовсталі", українські військові не дали можливості російським військам перекинути до 17 батальйонно-тактичних груп на інші ділянки фронту, це майже 20 000 особового складу. Так захисники в Маріуполі не дозволили реалізувати план швидкого захоплення Запоріжжя, повністю окупувати всю територію Донецької та Луганської областей та створити умови для оточення українського угруповання в зоні ООС.

"Скування основних сил противника навколо Маріуполя дозволило нам підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська перебувають і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 16 травня приблизно 10 автобусів з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" до окупованого Новоазовська. За деякими оцінками, там було майже 600 осіб. Захисники Маріуполя тримали оборону упродовж 82 днів.

16 травня у своєму зверненні командир полку "Азов" Денис Прокопенко оголосив про виконання "рішення командування" заради порятунку життів українських військових у Маріуполі.