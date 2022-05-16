Командир "Азова" попросив "підтримки українського народу": можливо, почалася евакуація поранених

Денис Прокопенко оголосив про виконання "рішення командування" задля збереження життів захисників Маріуполя. Водночас, пропагандисти РФ говорять про вивезення поранених українських бійців до ОРДО.

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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, позивний "Редис", заявив, що українські військовослужбовці, заблоковані російськими військами на території заводу "Азовсталь", "виконали наказ, незважаючи на всі труднощі" і тепер, "з метою збереження життя" весь маріупольський гарнізон "виконує затверджене рішення найвищого військового командування" України. Про це йдеться у зверненні, опублікованому в Telegram-каналі "Азова" увечері у п'ятницю, 16 травня.

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У відеозверненні Прокопенко заявив, що "кожне ухвалене рішення, кожен план, кожна операція" мають піддаватися сумніву і у питанні управління військовими підрозділами завжди існують ризики.

"Головне усвідомити, що чи прораховані всі ризики, чи опрацьований план "Б", чи віддався ти повністю цьому плану, який має поєднувати в собі виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо саме тому війна це мистецтво, а не наука — коли ти виконав поставлене завдання та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є найвища планка управління військами. Тим паче, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом”, — сказав командир полку.

У тексті до звернення також йдеться, що українські військові в Маріуполі виконали наказ і протягом 82 днів "відтягували переважаючі сили противника на себе", чим дали українським Збройним силам можливість для перегрупування, підготовки особового складу та отримання великої кількості озброєння від країн-партнерів. При цьому в пості наголошується, що озброєння не працюватиме без професійних військових, і саме вони є найціннішим елементом армії.

"З метою збереження життя весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", — йдеться у публікації.

Докладніше про те, до виконання якого саме рішення командування наразі перейшли українські військові в Маріуполі, у пості не наводиться.

Вивезення поранених бійців із "Азовсталі": версія РФ

Вранці у понеділок, 16 травня, проросійський бойовик, ватажок збройного формування "Схід" Олександр Ходаковський повідомив, що з території "Азовсталі" нібито "вийшли перші десять людей військових із білими прапорами". Потім він повідомив про підготовку виходу поранених українських військових із заводу.

"Група парламентарів з боку супротивника, що вийшла вранці з білими прапорами, і зустрічна група з нашого боку визначили маршрут винесення поранених, супротивник приступив до розчищення завалів, ми спостерігаємо і не перешкоджаємо... Здача в полон (виправив) поранених почалася", — йдеться у постах, опублікованих у телеграм-каналі Ходаковського

Зі свого боку, спільнота журналістів-розслідувачів InformNapalm повідомляла про підготовку російською стороною провокації, у межах якої сили РФ спробують зімітувати здачу українських бійців з "Азовсталі" в полон, після чого проти них може бути застосована хімічна зброя.

Тим часом російські пропагандистські Telegram-канали, зокрема, "Mash на Донбасі", опублікували відео, на яких, як стверджується, знятий тяжко поранений український боєць, вивезений з території "Азовсталі" на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Підтвердити достовірність цих кадрів неможливо.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що не може коментувати інформацію, пов'язану з українськими військовими на "Азовсталі", однак із відповідною заявою на цю тему сьогодні ввечері виступить президент Володимир Зеленський.

У середу, 11 травня, віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська сторона запропонувала РФ вивезти тяжко поранених бійців з території заводу з гуманітарного коридору в обмін на полонених солдатів супротивника "за стандартними правилами обміну військовополонених".

"Домовленості ще немає. Переговори продовжуються", — констатувала тоді Верещук.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі Фокусу висловив думку, що РФ не може дозволити евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оскільки пропаганда вже нав'язала російській громадськості образ "нацистів" із полку "Азов", а можливий дозвіл на висновок бійців означатиме для росіян "велику поразку".