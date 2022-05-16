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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Азовсталі

Командир "Азова" попросив "підтримки українського народу": можливо, почалася евакуація поранених

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Фото: Скриншот | Прокопенко повідомив про виконання нового рішення військового керівництва

Денис Прокопенко оголосив про виконання "рішення командування" задля збереження життів захисників Маріуполя. Водночас, пропагандисти РФ говорять про вивезення поранених українських бійців до ОРДО.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, позивний "Редис", заявив, що українські військовослужбовці, заблоковані російськими військами на території заводу "Азовсталь", "виконали наказ, незважаючи на всі труднощі" і тепер, "з метою збереження життя" весь маріупольський гарнізон "виконує затверджене рішення найвищого військового командування" України. Про це йдеться у зверненні, опублікованому в Telegram-каналі "Азова" увечері у п'ятницю, 16 травня.

У відеозверненні Прокопенко заявив, що "кожне ухвалене рішення, кожен план, кожна операція" мають піддаватися сумніву і у питанні управління військовими підрозділами завжди існують ризики.

"Головне усвідомити, що чи прораховані всі ризики, чи опрацьований план "Б", чи віддався ти повністю цьому плану, який має поєднувати в собі виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо саме тому війна це мистецтво, а не наука — коли ти виконав поставлене завдання та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є найвища планка управління військами. Тим паче, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом”, — сказав командир полку.

У тексті до звернення також йдеться, що українські військові в Маріуполі виконали наказ і протягом 82 днів "відтягували переважаючі сили противника на себе", чим дали українським Збройним силам можливість для перегрупування, підготовки особового складу та отримання великої кількості озброєння від країн-партнерів. При цьому в пості наголошується, що озброєння не працюватиме без професійних військових, і саме вони є найціннішим елементом армії.

"З метою збереження життя весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", — йдеться у публікації.

Докладніше про те, до виконання якого саме рішення командування наразі перейшли українські військові в Маріуполі, у пості не наводиться.

Вивезення поранених бійців із "Азовсталі": версія РФ

Вранці у понеділок, 16 травня, проросійський бойовик, ватажок збройного формування "Схід" Олександр Ходаковський повідомив, що з території "Азовсталі" нібито "вийшли перші десять людей військових із білими прапорами". Потім він повідомив про підготовку виходу поранених українських військових із заводу.

"Група парламентарів з боку супротивника, що вийшла вранці з білими прапорами, і зустрічна група з нашого боку визначили маршрут винесення поранених, супротивник приступив до розчищення завалів, ми спостерігаємо і не перешкоджаємо... Здача в полон (виправив) поранених почалася", — йдеться у постах, опублікованих у телеграм-каналі Ходаковського

Зі свого боку, спільнота журналістів-розслідувачів InformNapalm повідомляла про підготовку російською стороною провокації, у межах якої сили РФ спробують зімітувати здачу українських бійців з "Азовсталі" в полон, після чого проти них може бути застосована хімічна зброя.

Тим часом російські пропагандистські Telegram-канали, зокрема, "Mash на Донбасі", опублікували відео, на яких, як стверджується, знятий тяжко поранений український боєць, вивезений з території "Азовсталі" на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Підтвердити достовірність цих кадрів неможливо.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що не може коментувати інформацію, пов'язану з українськими військовими на "Азовсталі", однак із відповідною заявою на цю тему сьогодні ввечері виступить президент Володимир Зеленський.

У середу, 11 травня, віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська сторона запропонувала РФ вивезти тяжко поранених бійців з території заводу з гуманітарного коридору в обмін на полонених солдатів супротивника "за стандартними правилами обміну військовополонених".

"Домовленості ще немає. Переговори продовжуються", — констатувала тоді Верещук.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі Фокусу висловив думку, що РФ не може дозволити евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оскільки пропаганда вже нав'язала російській громадськості образ "нацистів" із полку "Азов", а можливий дозвіл на висновок бійців означатиме для росіян "велику поразку".