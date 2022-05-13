Для росіян випустити "азовців" — велика поразка, — експерт

Михайло Жирохов вважає, що пропаганда надто довго розповідала про "нацистів" з "Азова" і тому громадяни РФ не зможуть схвалити виведення українських захисників з "Азовсталі".

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РФ не може дозволити евакуацію українських військових із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оскільки пропаганда вже нав'язала російській громадськості образ "нацистів" із полку "Азов". Можливий дозвіл на виведення бійців означатиме для росіян "велику поразку". Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

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"Обмін – один з найімовірніших варіантів звільнення захисників Маріуполя. Один до одного. Але проблема в тому, що довгий час не було комунікації між українською та російською переговорними групами. А посередника знайти в цих умовах складно. До Ердогану ставлення з боку РФ скептичне, там вважають, що він допомагає Україні, постачаючи "Байрактари", – каже експерт.

Раніше цю ідею з президентом Туреччини та його оточенням обговорював лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Він пояснює: Ердоган двічі розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним та пропонував вивезти захисників Маріуполя морем. Відповідь була така, що Росія випустить громадянське населення, а військові мають здатися в полон. Після цього турецька сторона запропонувала обмін захисників Маріуполя на військовополонених росіян, яких понад тисяча.

"Азовці" не погодяться вийти без зброї, з білим прапором як військовополонені, та визнати себе такими. А тим більше, не можна виключати, що росіяни віддадуть їх "ДНР", вони ж її визнали "незалежною державою", і домовляйтеся з нею. А там уже буде цілий пропагандистський шабаш, який буде максимально принизливим і для "азовців", і для України", – доповнює Жирохов.

Експерт також зазначає: "Проблема в тому, що для росіян випустити "азовців" у будь-якому вигляді — велика поразка, тому що саме "Азов" уособлює те, з чим вони борються. За вісім років Москва зліпила образ неонацистів, з "помилованням" яких не погодяться "патріотично налаштовані громадяни".

Повне інтерв'ю з військовим експертом Михайлом Жироховим можна прочитати на сайті Фокусу.