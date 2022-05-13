Для россиян выпустить "азовцев" — большое поражение, — эксперт

Михаил Жирохов считает, что пропаганда слишком долго рассказывала о "нацистах" из "Азова" и поэтому граждане РФ не смогут принять вывод украинских защитников с "Азовстали".

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РФ не может позволить эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, так как пропаганда уже навязала российской общественности образ "нацистов" из полка "Азов". Возможное разрешение на вывод бойцов будет означать для россиян "большое поражение. Такое мнение в интервью Фокусу выразил военный эксперт Михаил Жирохов.

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"Обмен – один из наиболее вероятных вариантов освобождения защитников Мариуполя. Один к одному. Но проблема в том, что долгое время не было коммуникации между украинской и российскими переговорными группами. А посредника найти в данных условиях сложно. К Эрдогану отношение со стороны РФ скептическое, там считают, что он помогает Украине, поставляя "Байрактары", – говорит эксперт.

Ранее эту идею с президентом Турции и его окружением обсуждал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Он поясняет: Эрдоган дважды разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и предлагал вывезти защитников Мариуполя по морю. Ответ был таков, что Россия выпустит гражданское население, а военные должны сдаться в плен. После турецкая сторона предложила обмен защитников Мариуполя на военнопленных россиян, которых свыше тысячи.

"Азовцы" не согласятся выйти без оружия, с белым флагом как военнопленные, и признать себя таковыми. А тем более, нельзя исключать, что россияне отдадут их "ДНР", они ж ее признали "независимым государством", и договаривайтесь с ней. А там уже будет целый пропагандистский шабаш, который будет максимально унизительный и для "азовцев", и для Украины", – дополняет Жирохов.

Эксперт также отмечает: "Проблема в том, что для россиян выпустить "азовцев" в любом виде – большое поражение, потому что именно "Азов" олицетворяет то, с чем они борются. За восемь лет Москва слепила образ неонацистов, с "помилованием" которых не согласятся "патриотически настроенные граждане".

Полное интервью с военным экспертом Михаилом Жироховым можно прочитать на сайте Фокуса.