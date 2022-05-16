Командир "Азова" попросил "поддержки украинского народа": возможно началась эвакуация раненых

Денис Прокопенко объявил о выполнении "решения командования" ради сохранения жизней защитников Мариуполя. В то же время пропагандисты РФ говорят о вывозе раненых украинских бойцов в ОРДО.

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Командир полка "Азов" Денис Прокопенко, позывной "Редис", заявил, что украинские военнослужащие, заблокированные российскими войсками на территории завода "Азовсталь", "выполнили приказ, несмотря на все трудности" и теперь, "в целях сохранения жизней" весь мариупольский гарнизон "выполняет утвержденное решение высшего военного командования" Украины. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Азова" вечером в пятницу, 16 мая.

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В видеообращении Прокопенко заявил, что "каждое принятое решение, каждый план, каждая операция" должны поддаваться сомнению и в вопросе управления военными подразделениями всегда существуют риски.

"Главное осознать, что просчитаны ли все риски, проработан ли план "Б", отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно именно поэтому война это искусство, а не наука — когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством", — сказал командир полка.

В тексте к обращению также говорится, что украинские военные в Мариуполе выполнили приказ и на протяжении 82 дней "оттягивали превосходящие силы противника на себя", чем дали украинским Вооруженным силам возможность для перегруппировки, подготовки личного состава и получения большого количества вооружения от стран-партнеров. При этом в посте отмечается, что вооружение не будет работать без профессиональных военных и именно они являются самым ценным элементом армии.

"В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", — говорится в публикации.

Деталей о том, к выполнению какого именно решения командования на данный момент перешли украинские военные в Мариуполе, в посте не приводится.

Вывоз раненых бойцов с "Азовстали": версия РФ

Утром в понедельник, 16 мая, пророссийский боевик, главарь вооруженного формирования "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" якобы "вышли первые десять человек военных с белыми флагами". Затем он сообщил о подготовке выхода раненых украинских военных с завода.

"Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем… Сдача в плен (исправил) раненых началась", — говорится в постах, опубликованных в телеграм-канале Ходаковского.

В свою очередь сообщество журналистов-расследователей InformNapalm сообщало о подготовке российской стороной провокации, в рамках которой силы РФ попытаются сымитировать сдачу украинских бойцов с "Азовстали" в плен, после чего против них может быть применено химическое оружие.

Тем временем российские пропагандистские Telegram-каналы, в частности, "Mash на Донбассе", опубликовали видео, на которых, как утверждается, запечатлен тяжелораненый украинский боец, вывезенный с территории "Азовстали" на неподконтрольную правительству территорию Донецкой области. Подтвердить достоверность этих кадров не представляется возможным.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что не может комментировать информацию, связанную с украинскими военными на "Азовстали", однако с соответствующим заявлением на эту тему сегодня вечером выступит президент Владимир Зеленский.

В среду, 11 мая, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предложила РФ вывезти тяжелораненых бойцов с территории завода по гуманитарному коридору в обмен на пленных солдат противника "по стандартным правилам обмена военнопленных".

"Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", — констатировала тогда Верещук.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Фокусу выразил мнение, что РФ не может позволить эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, так как пропаганда уже навязала российской общественности образ "нацистов" из полка "Азов", а возможное разрешение на вывод бойцов будет означать для россиян "большое поражение".